افزایش یک مگاواتی توان خورشیدی در استان سمنان؛ تأمین برق ۳ هزار خانه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پاک طینت صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران و اصحاب رسانه در شرکت توزیع برق سمنان از اتصال موفق نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی در شهرک صنعتی گرمسار به شبکه سراسری برق خبر داد.

وی افزود: این نیروگاه پس از انجام موفقیت‌آمیز تست‌های فنی، وارد مدار تولید شد و تولید برق پاک را آغاز کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر یکی از مؤثرترین راهکارهای کاهش ناترازی انرژی در استان است.

پاک طینت اظهار داشت: بهره‌برداری از این نیروگاه علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق پاک، به کاهش فشار بر شبکه سراسری، صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی و ارتقای پایداری تأمین برق کمک شایانی خواهد کرد.

وی افزود: نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی پتروساوین صنعت گرمسار سالانه توان تولید میلیون‌ها کیلووات‌ساعت انرژی پاک را دارد و از نظر ظرفیت، امکان تأمین برق مورد نیاز حدود سه هزار مشترک خانگی با الگوی مصرف متعادل (ماهانه ۳۰۰ کیلووات‌ساعت در فصل گرم سال) را فراهم می‌کند.