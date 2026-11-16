به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، افزایش نظم و انضباط عمومی و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز، مأموران انتظامی خرم‌آباد طرح ارتقای امنیت اجتماعی را در سطح شهرستان اجرا کردند که در نتیجه آن ۴۱ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح و با انجام اقدامات انتظامی و بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، ۳۸ نفر از متهمان تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی شناسایی و دستگیر شدند.

دستگیری ۹ خرده‌فروش مواد مخدر و کشف ۳ کیلوگرم تریاک

فرمانده انتظامی خرم‌آباد با اشاره به برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر بیان کرد: در ادامه اجرای این طرح، ۳۵ نفر از معتادان متجاهر جمع‌آوری و ۹ نفر از خرده‌فروشان مواد مخدر دستگیر شدند.

سرهنگ کیانمهر خاطرنشان کرد: در بازرسی‌های انجام‌شده از متهمان، سه کیلوگرم تریاک و ۱۰۰ گرم مواد مخدر صنعتی شیشه کشف شد.