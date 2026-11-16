به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاپور گراوند شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ شهرستان چگنی با اشراف اطلاعاتی، دو نفر را که در حال انجام حفاری غیرمجاز بودند، شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران در عملیاتی موفق شدند این دو نفر را دستگیر و یک دستگاه خودرو مورد استفاده آنان را توقیف کنند. همچنین در بازرسی از محل و تجهیزات همراه متهمان، یک دستگاه فلزیاب و ابزار حفاری کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی چگنی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل تحقیقات پلیس و تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.