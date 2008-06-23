جایزه اصلی جشنواره فیلم شانگهای به روسیه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد "موخا" درباره یک دختر مدرسه‌ای نوجوان و پدر اوست که پس از سال‌ها دوری از خانواده بازمی‌گردد. جایزه بزرگ هیئت داوران به "ماهی پیر" به کارگردانی جائو کانشو رسید و ما جووی برای همین فیلم جایزه بهترین بازیگر مرد را برد.





ولادیمیر کت برای"موخا" جایزه بهترین فیلم جشنواره شانگهای را دریافت کرد

مارک اپستین برای فیلم "واسلاو" از جمهوری چک جایزه بهترین فیلمنامه را از آن خود کرد و امیلیا واساریووا نیز برای این فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد. ماریس مارتینسنز لیتوانیایی نیز برای فیلم "فقدان" جایزه بهترین کارگردان را دریافت کرد و آندریوس مامونتواس نیز برای این فیلم جایزه موسیقی را گرفت.

ریاست هیئت داوران جشنواره شانگهای امسال به عهده وونگ کار- وای فیلمساز معروف چینی بود که پس از مرگ آنتونی مینگلا فیلمساز بریتانیایی در ماه مارس گذشته جای او را گرفت. اولریش فلسبرگ آلمانی، کائوری موموی بازیگر ژاپنی، جیلا آلماگور، هو جیانکی فیلمساز و جون چن بازیگر چینی و بیل اوگوست دانمارکی دیگر داوران جشنواره شانگهای یازدهم بودند.

فیلم تایوانی "باران سیل‌آسا" به کارگردانی لست چن جایزه "بیشترین خلاقیت" بخش Pitch and Catch به ارزش 22 هزار دلار را برد که با حمایت مالی نشریه ورایتی برگزار‌شد. فیلم Flash Flash ژو ون دیگر برنده جایزه این بخش بود.

یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای از 14 ژوئن (25 خرداد) آغاز شد و در این مدت بیش از 300 فیلم به نمایش درآمدند. جشنواره امسال تحت الشعاع زمین‌لرزه شدید روز 12 مه در استان سیچوان چین برگزار شد.