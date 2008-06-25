الگوی جدید زن مسلمان ایرانی قابلیت جهانی شدن دارد

به گزارش خبرنگارمهر در رشت، رحیم پورازغدی، استاد دانشگاه پیش از ظهر چهارشنبه در گردهمایی بزرگ میلاد کوثر و روز زن در رشت، افزود: زن مسلمان ایرانی بعد از انقلاب با حفظ سه هویت فردی، خانوادگی و اجتماعی خود یک الگویی کاملا جهانی به بشریت معرفی کرده است.

وی اعلام کرد: زن مسلمان ایرانی پس از انقلاب علاوه بر معرفی الگویی نوینی از زن به دنیا به لحاظ سرعت پیشرفت مولفه های مادی و معنوی نیز در دنیا رکورد شکسته است.

ازغدی همچنین با اشاره به اینکه تحول حجاب در دنیا عادی نیست، افزود: این تحول مرهون زنان مسلمان ایرانی است که با الگوبرداری از مکتب فاطمی به ثمر نشسته و انقلاب حجاب در دنیا ایجاد کرده است.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: زنان ایرانی با حفظ حجاب همواره در خط مقدم صحنه های سیاسی و اجتماعی حضور داشته و در مقاطع مهم تاریخ سیاسی و اجتماعی سرنوشت ساز بوده اند.

وی با اشاره به اینکه اولین زمزمه های کشف حجاب تحت عنوان آزادی زن مطرح شده است، گفت: در تاریخ اولین جریان های کشف حجاب و برهنگی زن تحت عنوان آزادی های پیشرفت زن مطرح شد که این تئوری پردازی ها بعدها در عصر پهلوی عملی شد.

رحیم پورازغدی تاکید کرد: در دوران مشروطیت و بعد در عصر پهلوی، غرب به دنبال آن بود که الگوی زن غربی را وارد ایران کند پس برهنگی و استفاده ابزاری از زن را رواج داد و غافل از این بود که زن ایرانی چیزهایی داشت که زن اروپایی هرگز نداشت.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اوج آگاهی شعور و حضور در صحنه ی زنان ایران را در انقلاب 57 شاهد بودیم زنانی که با الهام از حضرت فاطمه و حضرت زینب تاریخ ساز شدند و با حضور آنان غرب فهمید که مشکلاتش حل نمی شود مگر این که زن را از صحنه ایران خارج کند و او غافل از این است که هیج گاه نمی تواند این خواسته را عملی کند.

وی تصریح کرد: امروز زنان ما امتحانشان را به خوبی پس داده اند با حجاب اسلامی در صحنه های بزرگ علمی ، سیاسی ،اقتصادی و.. می درخشند واین زنان با اعتقاد و حجاب همه جا حضور دارد.

رحیم پور در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از اهداف اصلی دشمن از بین بردن کرامت و عفت زن ایرانی است ، یادآورشد: آنان به خوبی می دانند که زن ایرانی ومسلمان با حفظ حجاب سیاسی و اجتماعی ترین زن دنیاست و با حضور در صحنه های مختلف بدون از دست دادن سنگر خانواده توانسته به خوبی الگو سازی کند.

استاندار گیلان نیز در این مراسم گفت: زنان باید با الگوگیری از این شخصیت بزرگ اسلام، فرهنگ فاطمی را در جامعه ترویج دهند.

روح الله قهرمانی چابک افزود: نقش زنان در جامعه سرنوشت ساز است و این قشر باید با حرکت در مسیر حضرت فاطمه (س) حضور پررنگ تری در عرصه‌های اجتماعی داشته باشند.

وی، درباره تهاجمات فرهنگی به کار گرفته شده از سوی غرب علیه جوانان به ویژه بانوان هشدار داد و افزود: زنان جامعه باید با هوشیاری از ترفندهای دشمنان مراقب بوده و اجازه ندهند در قالب مدهای غربی اهانتی به شخصیت آنها شود.

قهرمانی خاطرنشان کرد: فاطمه زهرا (س) به عنوان الگوی اعتقادی، اجتماعی و فرهنگی زنان جهان است و بانوان با توجه به الگوی رفتاری آن حضرت می‌توانند در جامعه موفق باشند.

استاندار گیلان ادامه داد:حضرت فاطمه زهرا(س) به عنوان یک زن تمام خصوصیات و باورهای خانوادگی را در خود داشت و نیز به عنوان یک شخصیت تاثیرگذار در جامعه مطرح بوده است.