ولی الله زراعتکار در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با بیان اینکه این طرح از تاریخ 10 تیرماه جاری در خراسان جنوبی آغاز به کار کرده است، اظهار داشت: در روزهای نخست اجرای طرح نیز بالغ بر 175 بسته نان فاقد مشخصات بهداشتی در این شهر جمع آوری شده است.

وی با بیان اینکه طی این مدت حدود 100 مورد بازرسی از سوپر مارکت های سطح شهر توسط پرسنل بهداشت محیط بیرجند انجام شده، اظهار داشت: 16 نفر از فروشندگانی که به رغم تذکرات قبلی باز هم به عرضه نانهای فاقد مشخصات مبادرت ورزیدند به مراجع قضایی معرفی شدند.

زراعتکار با بیان اینکه طبق گزارشات آزمایشگاه نانهای توقیف شده فاقد قابلیت مصرف برای انسان و دام شناسایی شده است، تصریح کرد: در راستای تامین سلامت مردم طرح برخورد با تولید و عرضه کنندگان نانهای غیر بهداشتی در نقاط شهری سراسر استان به اجرا در آمده است.

وی بر ضرورت مشخصاتی همچون نام کارگاه تولید کننده، آدرس، شماره تلفن تماس، شماره پروانه بهداشتی و همچنین داشتن تاریخ تولید و انقضاء مصرف بر روی بسته های نان تاکید و خاطرنشان کرد: هم استانی ها و شهروندان از خرید نانهای بسته بندی فاقد مشخصات خودداری کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه طرح تشدید برخورد با تولید و عرضه کنندگان نانهای غیر بهداشتی به طور مستمر در استان ادامه دارد از مردم خواست در اجرای این طرح همکاری داشته و در صورت مشاهده تولید و یا توزیع نان های فاقد مشخصات مراتب را با شماره تلفنهای 441182 و 4445503 به مسئولان بهداشت استان گزارش دهند.