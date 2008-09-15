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۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۲۴

فوزی برهوم:

پیمان اسلو خطرناک ترین طرح علیه فلسطینیان است

پیمان اسلو خطرناک ترین طرح علیه فلسطینیان است

سخنگوی رسمی جنبش حماس اظهار داشت که این جنبش پیمان اسلو را خطرناک ترین طرح علیه ملت فلسطین می داند. این پیمان حقوق و اصول ثابت ملت فلسطین را از بین برد و این ملت را دچار تفرقه و اختلاف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فوزی برهوم در گفتگو با مرکز اطلاع رسانی فلسطین تصریح کرد: پانزده سال از نابودی طرح ملی فلسطینیان می گذرد و این توافق گرفتاری حقیقی را برای این ملت به ارمغان آورد و این ملت را به شدت آزرد و حقوق و اصول ثابتشان را از بین برد. 

وی افزود : پیمان اسلو همه چیز را به اشغالگران داد ولی کوچک ترین امتیاز را به ملت فلسطین نداده است و این ملت هنوز از پیامدها و تبعات آن می نالد و رنج می کشد .

سخنگوی حماس تاکید کرد که ادامه مذاکرات سری با صهیونیست ها از انعقاد پیمان اسلو نیز خطرناک تر است زیرا این توافقات به دور از چشم مردم و افکار عمومی و اجماع فلسطینیان صورت می گیرد و در آینده ما را مانند پیمان اسلو در برابر کار انجام شده ای قرار می دهد و جانفشانی های این ملت را بر باد خواهد داد.

برهوم در ادامه گفت : کسی که اسلو را رهبری و طراحی کرد، ابومازن بود که اکنون نیز در جهت عادی سازی روابط با اشغالگران و مذاکره با آنان به شدت تلاش و طرح تسلیم در برابر صهیونیست ها را رهبری می کند.

وی خاطرنشان کرد: مخالفت با اقدامات ابومازن و تلاش برای ناکام گذاشتن آن ها به موضع گیری شجاعانه گروه های فلسطینی نیاز دارد تا مذاکرات قطع و همکاری های امنیتی متوقف گردد.

کد مطلب 750113

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