پیمان اسلو خطرناک ترین طرح علیه فلسطینیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، فوزی برهوم در گفتگو با مرکز اطلاع رسانی فلسطین تصریح کرد: پانزده سال از نابودی طرح ملی فلسطینیان می گذرد و این توافق گرفتاری حقیقی را برای این ملت به ارمغان آورد و این ملت را به شدت آزرد و حقوق و اصول ثابتشان را از بین برد.

وی افزود : پیمان اسلو همه چیز را به اشغالگران داد ولی کوچک ترین امتیاز را به ملت فلسطین نداده است و این ملت هنوز از پیامدها و تبعات آن می نالد و رنج می کشد .

سخنگوی حماس تاکید کرد که ادامه مذاکرات سری با صهیونیست ها از انعقاد پیمان اسلو نیز خطرناک تر است زیرا این توافقات به دور از چشم مردم و افکار عمومی و اجماع فلسطینیان صورت می گیرد و در آینده ما را مانند پیمان اسلو در برابر کار انجام شده ای قرار می دهد و جانفشانی های این ملت را بر باد خواهد داد.

برهوم در ادامه گفت : کسی که اسلو را رهبری و طراحی کرد، ابومازن بود که اکنون نیز در جهت عادی سازی روابط با اشغالگران و مذاکره با آنان به شدت تلاش و طرح تسلیم در برابر صهیونیست ها را رهبری می کند.

وی خاطرنشان کرد: مخالفت با اقدامات ابومازن و تلاش برای ناکام گذاشتن آن ها به موضع گیری شجاعانه گروه های فلسطینی نیاز دارد تا مذاکرات قطع و همکاری های امنیتی متوقف گردد.