به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا غلامی ‌پور عضو هئیت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران روش سنتز این این آلیاژ را فرآیند انجماد سریع ذکر کرد و گفت: این تحقیق با هدف تولید نوارهایی که دارای حساسیت بسیار بالا و پاسخگویی سریع در برابر میدان‌های مغناطیسی خارجی هستند،‌ انجام شد.

وی افزود: این نوارها که با استفاده از روش انجماد سریع ایجاد می شوند از میان مواد مغناطیسی مختلف دارای بالاترین نفوذپذیری مغناطیسی (برابر با 105 × 2) هستند. وجود خوشه های نانومتری در ریزساختار این نوارها به صورت تئوری پیش‌ بینی شده است از این رو ما بخشی از فعالیتهای پژوهش حاضر را به بررسی ریزساختار حاصل از فرایند انجماد سریع اختصاص دادیم.

غلامی پور در ادامه در مورد نحوه انجام کار و نتایج حاصل اظهار داشت: پس از تهیه مواد اولیه مورد نظر و آنالیز ترکیب شیمیایی آنها، ابتدا بر روی نمونه ها عملیات ذوب انجام شد و آلیاژ سازی در کوره ذوب تحت خلا صورت گرفت. پس از آنالیز ترکیب شیمیایی آلیاژ حاصل در ادامه فرآیند انجماد سریع (melt spinning) با نرخ های سرد کردن متفاوت آغاز شد.

عضو هئیت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ادامه داد: در پایان خواص مغناطیسی و عملکرد حسگری نمونه های حاصل مورد آزمایش قرار گرفتند. بررسی های ساختاری و ریزساختاری آلیاژهای تولیدی توسط دستگاه های TEM، XRD، SEM انجام شد و نتایج ارزیابیهای ما حاکی از آن است که محصول تولیدی در این پروژه در مقایسه با محصولات مشابه خارجی از خواص مغناطیسی برتر و قیمت بسیار پایین ‌تری برخوردار است.

وی با بیان اینکه این تحقیق گروهی بین رشته ای با همکاری دکتر فرزاد شهری عضو هئیت علمی دانشگاه صنعت و معدن، مهندس حسین سپهری و مهندس علی محمدی از دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا شد، اضافه کرد: جزئیات این تحقیق در مجله Magnetism and Magnetic Materials (جلد320، شماره 18، صفحات 2259 -2261، سال 2008) منتشر شده است.