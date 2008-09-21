به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "تا مرز دیدار" امروز 31 شهریور ساعت 21:30 از شبکه چهار روی آنتن می‌رود. این فیلم را حسین قاسمی جامی سال 1368 بر مبنای فیلمنامه‌ای از خودش، سعید حاجی‌میری و علی‌اکبر ثقفی در ژانر جنگی و حادثه‌ای ساخت.

در فیلم 83 دقیقه‌ای "تا مرز دیدار" رضا بنفشه‌خواه، زنده‌یاد اکبر دودکار، هادی قدس، رضا متین، مجید مجیدی و هدایت‌الله نوید بازی کرده‌اند و در خلاصه داستان آن آمده است: قرار است تیم ملی فوتبال ایران برای انجام بازی‌های آسیایی به خارج اعزام شود، اما یکی از بازیکنان اصلی تیم به نام موسوی اطلاع می‌یابد برادرش مرتضی در جبهه مفقود شده است...

عوامل تولید این پروژه عبارتند از علی‌اکبر ثقفی مجری طرح، سعید حاجی‌میری و علی‌اصغر مهرجویی مدیران تولید، کمال تبریزی مدیر فیلمبرداری و تدوینگر، محمدهادی قمیشی طراح صحنه، سیدمحمد میرزمانی آهنگساز، اسحاق خانزادی میکس، جلال مقامی سرپرست گویندگان، اصغر همت طراح گریم و محمدرضا شرف‌الدین جلوه‌های ویژه.

فیلم سینمایی "وصل نیکان" ‌سه‌شنبه دوم مهرماه ساعت 21:30 از شبکه چهار پخش می‌شود. این فیلم را ابراهیم حاتمی‌کیا سال 1370 بر مبنای فیلمنامه خودش در ژانر جنگی و اجتماعی جلو دوربین برد. "وصل نیکان" روایتگر امیر و مریم است که قرار است با هم ازدواج کنند، اما روز عروسی شهر توسط دشمن موشکباران می‌شود و مردم شهر را خالی می‌کنند.

در این فیلم 85 دقیقه‌ای حسن عباسی، کبری فرخی، حبیب‌الله بهمنی، اصغر نقی‌زاده، مهین یوزباشی، زهرا فرخی و... بازی کرده و عوامل تولید عبارتند از محمدرضا تختکشیان مدیر تولید، محمدتقی پاکسیما مدیر فیلمبرداری، مهرزاد مینویی تدوینگر، ابراهیم اصغرزاده و پرویز شیخ‌طادی طراح صحنه، مجید انتظامی آهنگساز، محسن روشن صدابردار و زهره سرمدی طراح گریم.

فیلم سینمایی "شب بخیر فرمانده" چهارشنبه سوم مهرماه ساعت 21:30 از شبکه چهار روی آنتن می‌رود. این فیلم را انسیه شاه‌حسینی سال 1384 بر مبنای فیلمنامه خودش جلو دوربین برد. "شب‌ بخیر فرمانده" روایتگر یک خبرنگار جنگی است که در هنگام عملیات از بقیه جدا افتاده و راه را گم کرده و...

در این فیلم 90 دقیقه‌ای لادن مستوفی، محمد مختاری، عصمت رضاپور و محمود قادسی بازی کرده‌اند و عوامل آن عبارتند از سیدسعید سیدزاده تهیه‌کننده، محمدرضا نجفی مدیر تولید، نادر معصومی و علی الهیاری مدیران فیلمبرداری، کاوه ایمانی تدوینگر، عباس بلوندی طراح صحنه و لباس، سعید انصاری آهنگساز و محسن روزبهانی مسئول جلوه‌های ویژه.

فیلم سینمایی "مزرعه پدری" چهارم مهرماه ساعت 21:30 از شبکه چهار پخش می‌شود. این فیلم را زنده‌یاد رسول ملاقلی‌پور سال 1382 ساخت و در خلاصه داستان آن آمده است: محمود شوکتیان برای جلسه نقد و بررسی آخرین کتابش "مزرعه پدری" به اهواز دعوت شده تا در یک همایش ادبی درباره ادبیات جنگ سخنرانی کند...

در این فیلم 98 دقیقه‌ای جمشید هاشم‌پور، مهدی احمدی، آتنه فقیه نصیری، قاسم زارع، قربان نجفی، حسین عباس، محمد عفراوی و علی اسکندری بازی کرده و عوامل آن عبارتند از حبیب‌الله کاسه‌ساز تهیه‌کننده، رسول احدی مدیر فیلمبرداری، بهرام دهقان تدوینگر، پیمان یزدانیان آهنگساز، جلال الدین معیریان طراح گریم و محمدرضا شرف‌الدین جلوه‌های ویژه.