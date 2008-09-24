به گزارش خبرنگار مهر، بروس ویلیس که خود در این فیلم نقش فرعی دارد، برای حضور در نقش اصلی، کامیلا بل بازیگر فیلم "10 هزار سال پیش از میلاد" را انتخاب کرده است.
کایران کالکین دیگر بازیگر فیلم "سه داستان درباره جون" است و فیلمنامه را کریستوفر الکساندر و سام اپلبوم نوشتهاند. داستان درباره یک زن جوان در سه مقطع از زندگی او و تراژدیهای خانوادگی است که باعث رویگردانی این زن از دنیای واقعی میشود. ویلیس نقش پدر شخصیت بل در فیلم را بازی میکند.
فیلمبرداری "سه داستان درباره جون" از اوایل اکتبر در شروپورت در ایالت لوئیزیانا آغاز می شود. ویلیس 53 ساله فیلم "ترور رئیس یک دبیرستان" را آماده نمایش دارد و این روزها در حال بازی در تریلر افسانه علمی "جایگزینها" به کارگردانی جاناتان موستو است.
او در اواخر دهه 1980 با بازی در تریلر "جان سخت" به شهرت رسید و بعدها در سه فیلم دیگر این مجموعه نیز نقشآفرینی کرد. "مرگ برازنده اوست"، "بیلی بتگیت"، "داستان عامهپسند"، "دوازده میمون"، "آخرین مرد پایدار"، "عنصر پنجم"، "شغال" و حس ششم" از دیگر فیلمهای مطرح این بازیگر متولد آلمان است.
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