مدرسه خیرساز در رضوانشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگارمهر در شهرستان رضوانشهر، مدیرآموزش وپرورش این شهرستان در مراسم افتتاح این مدرسه گفت: کلنگ آغازعملیات ساخت این فضای آموزشی چهار ماه پیش در زمینی به مساحت دو هزارمترمربع که از سوی فردخیردیگری بنام مرحوم "خسرویگانی " اهدا شده بود با ‪ ۲۲۰‬مترمربع زیربنا از سوی خیر "احسن الله رادمهر" به زمین زده شد.

کمال فرزانه افزود: این واحد آموزشی دراین مدت کوتاه با صرف هزینه‌ای بالغ بر ‪۱۰۰‬ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

وی ، همچنین ترک تحصیل کردن دانش آموزان این شهرستان پس از دوران ابتدائی بخصوص دربین دختران به علت فقر وعدم دسترسی به مدرسه را یک معضل دانست و بیان داشت: همه ساله شاهد ترک تحصیل دانش آموزان بعد از مقطع ابتدائی در این منطقه هستیم که این امر بیشتر در بین دختران اتفاق می‌افتد .

فرزانه بیان داشت: نبود مدارس مقطع بالاتر در روستاها ونبودن مدارس شبانه روزی درسطح شهرستان سبب این امر می‌شود.

رییس مجمع خیرین مدرسه ساز استان گیلان نیزدراین آئین اظهار داشت: این مجمع از زمان شروع به ساخت مدارس تاکنون بیش از۷۰‬ درصد افزایش تعهد داشته‌ است.

حسین محمدی یادآورشد: امروز با افتتاح این مدرسه یکصدو نهمین مدرسه ساخته شده بدستان پرتوان وپرمهر خیرین در این استان به بهره برداری رسیده‌است.

روستای "رودبارسرای " رضوانشهر درفاصله ‪۱۰‬کیلومتری مرکز شهرستان رضوانشهرقرار دارد.

شهرستان رضوانشهردارای ‪۱۳‬هزارنفردانش آموزدرمقاطع مختلف است.

