شهر تهران به 300 سینمای دیگر نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پردیس سینمایی ملت واقع در جنب بوستان ملت در منطقه سه شهرداری تهران عصر روز سهشنبه 14 آبانماه با حضور جمعی از خبرنگاران مورد بازدید قرار گرفت و سپس اکبر تشکرینیا در نشستی خبری به بیان ویژگیها و جزئیات پروژه پرداخت.
وی ابتدا در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مدیریت چهار سالن سینمای ملت به عهده کدام نهاد یا فرد خواهد بود، گفت: هنوز مدیریت سالنها مشخص نشده و فعلاً در مورد اداره این سالنها سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تصمیمگیری میشود. در مرحله بعد نیز مدیریت فرهنگی شهرداری مدیر سالنهای سینمای مجموعه را مشخص خواهد کرد.
مدیر عامل موسسه توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران درباره فیلمهایی که از دوشنبه آینده در این سالنها اکران خواهد شد گفت: فعلاً فیلمهای روز را در این سالنها به نمایش درمیآوریم و با مشخص شدن مدیر سالن درباره اینکه چه گروه فیلمی در سالنهای سینمای پردیس ملت اکران شود، تصمیمگیری میشود.
تشکرینیا در مورد هزینهای که صرف ساخت این پردیس شده گفت: در حال حاضر که حساب و کتاب نهایی انجام نشده نمیتوان در مورد هزینه نهایی به درستی اظهار نظر کرد. اما اگر از رقم دقیق صرف نظر کنیم باید بگویم 15 میلیارد تومان هزینهای است که برای ساخت این پردیس صرف شده است.
وی درباره پارکینگ مجموعه نیز گفت: همزمان با اجرای پروژه برای ساخت پارکینگ برنامهریزی کرده بودیم و به این شکل باید ساخت آن از یکسال قبل آغاز میشد. اما طرحی که برای زیرگذر و تونل نیایش تهیه شده بود و اهمیت آن برای مردم تهران و از سوی دیگر تداخل ساخت این دو سازه موجب شد ما برای پارکینگ تصمیمی تازه بگیریم.
این مدیر شهرداری ادامه داد: از همین رو طرحی برای ساخت پارکینگ طبقاتی زیرزمینی تهیه کردیم. این پارکینگ با ظرفیت 1000 خودرو طراحی شده و در اختیار مراجعان پردیس و پارک ملت قرار میگیرد. برای جلوگیری از ترافیک هم نوبتها نمایش فیلم را طوری طراحی کردهایم که همواره یک گروه در حال رفت و گروهی دیگر در حال آمدن باشند.
مدیر عامل موسسه توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در مورد پارکینگ سینما آزادی هم گفت: برای ساخت این پارکینگ مشکلی به وجود آمد که دلیل آن وجود یک بانک است. زمین این بانک متعلق به سینما و سرقفلی آن برای بانک است که در حال حاضر تخلیه بانک طولانی شده است. زیرا باید مکانی برای آن بیابند و پیش از تخلیه بانک نمیتوانیم برای پارکینگ اقدام کنیم.
تشکرینیا درباره سرانه فضاهای فرهنگی تهران گفت: عدد و رقم دقیق سرانه را در ذهن ندارم اما بر اساس گزارشی که به آقای قالیباف نیز تسلیم شده، اگر چنین تصور کنیم که در سالهای آینده هیچ نیاز جدیدی به فضای فرهنگی نداشته باشیم، 30 سال طول میکشد تا نیازهای شهر تهران را به مراکز فرهنگی، مذهبی و هنری برآورده کنیم.
او در مورد تعداد سالنهای سینمای موجود در شهر تهران گفت: تهران نیازمند 400 سالن سینما است که در حال حاضر حدود 100 سالن در تهران موجود است. البته کیفیت تمام این سالنها از نظر ما مناسب نیست و با در نظر گرفتن ایدهآل ما در مورد سالنهای سینما میتوان گفت 50 سالن قابل قبول در تهران موجود است.
پردیس سینمایی پارک ملت در زمینه کشیده و مساحت 6000 متر مربعی در منتهی الیه جنوب غربی پارک ملت طراحی و اجرا شده است. این مجموعه از سمت شمال و شرق به محوطه پارک ملت، از سمت جنوب به بزرگراه نیایش و از غرب به محوطه مجموعه ورزشی انقلاب محدود شده است. این مجموعه 19 آبان افتتاح میشود.
این پروژه با زیربنای 15000 متر مربع شامل چهار سالن سینما هر یک به ظرفیت 300 نفر و یک سالن نمایش کوچک به ظرفیت 30 نفر به همراه فضاهای نمایشگاهی، رستوران، کافی شاپ، فروشگاه کتاب و CD و فضاهای اداری و خدماتی مورد نیاز قادر است در ساعت پیک جمعیتی حدود 2200 نفر را در خود جای دهد.
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