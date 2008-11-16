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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۳۸

"آقا لیلا" از امروز در خانه نمایش به صحنه می‌رود

"آقا لیلا" از امروز در خانه نمایش به صحنه می‌رود

نمایش "آقا لیلا" نوشته و کار مهرداد کورش‌نیا از امروز یکشنبه 26 آبان‌ماه در خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، "آقا لیلا" درباره خانواده‌ای جنگزده است که در زمان جنگ تحمیلی به تهران مهاجرت می‌کنند. بعد از 20 سال دختر خانواده قصد ازدواج و سفر به خارج از کشور را دارد، اما با اتفاق‌ها و حوادثی غیر قابل انتظار روبرو می‌شود.

محمد بذرافکن،‌ پوریا رحیمی، رضا رباط جزی و فاطمه عسگری بازیگران، رضا مهدیزاده طراح صحنه، علی شهبازی آهنگساز و محمد کورش‌نیا دستیار کارگردان "آقا لیلا" هستند که در بخش مرور بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر به صحنه رفت.

کورش‌نیا این نمایش را شهریورماه امسال در تئاتر روهر آلمان نیز اجرا کرد. این کارگردان نمایش "درخت‌" را نیز با حضور داریوش مؤدبیان و ناهید مسلمی برای حضور در بخش چشم‌انداز 88 بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر ارائه داده است.

"آقا لیلا" تا 15 آذرماه ساعت 18:30 در خانه نمایش به صحنه می‌رود.

کد مطلب 783853

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