به گزارش خبرنگار مهر، "آقا لیلا" درباره خانوادهای جنگزده است که در زمان جنگ تحمیلی به تهران مهاجرت میکنند. بعد از 20 سال دختر خانواده قصد ازدواج و سفر به خارج از کشور را دارد، اما با اتفاقها و حوادثی غیر قابل انتظار روبرو میشود.
محمد بذرافکن، پوریا رحیمی، رضا رباط جزی و فاطمه عسگری بازیگران، رضا مهدیزاده طراح صحنه، علی شهبازی آهنگساز و محمد کورشنیا دستیار کارگردان "آقا لیلا" هستند که در بخش مرور بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر به صحنه رفت.
کورشنیا این نمایش را شهریورماه امسال در تئاتر روهر آلمان نیز اجرا کرد. این کارگردان نمایش "درخت" را نیز با حضور داریوش مؤدبیان و ناهید مسلمی برای حضور در بخش چشمانداز 88 بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر ارائه داده است.
"آقا لیلا" تا 15 آذرماه ساعت 18:30 در خانه نمایش به صحنه میرود.
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