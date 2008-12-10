سرمربی صنعت نفت برکنار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، حافظ علی اسناوندی با صدور حکمی مجتبی تقوی سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان را از هدایت این تیم برکنار کرد و تا انتنخاب سرمربی جدید، حبیب گله داری مدیر فنی این تیم و عضو هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت را موقتا به عنوان سرمربی معرفی کرد.

حبیب گله داری یکی از پیشکسوتان فوتبال آبادان و تیم صنعت نفت آبادان که دارای مدرک مربیگری درجه A آسیا است. وی چند ماه پیش سرپرست گمرک آبادان بود که پس از بازنشستگی به فعالیت در باشگاه صنعت نفت آبادان دعوت شد.

مجتبی تقوی از ابتدای فصل جاری با هدف جوانگرایی در تیم فوتبال صنت نفت، جذب این تیم شد ولی تنها شش هفته به وی فرصت داده شد و پس از تحمل شکست در مقابل تیم فوتبال استیل آذین تهران از کار برکنار شد.

تقوی فصل گذشته نیز در لیگ برتر به عنوان دستیار با ابراهیم قاسمپور در تیم صنعت نفت همکاری داشت ولی با روی کار آمدن احمد طوسی در این تیم از این صنعت نفت کنار گذاشته شد و بدین ترتیب وی برای دومین بار از این تیم کنار گذاشته می شود.

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان هم اکنون در رقابتهای لیگ دسته اول کشور حضور دارد.