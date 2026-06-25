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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

غلامرضا خلیفه سرمربی صنعت‌نفت شد

غلامرضا خلیفه سرمربی صنعت‌نفت شد

اهواز - مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان از انتخاب غلامرضا خلیفه به عنوان سرمربی تیم فوتبال صنعت‌نفت آبادان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید یوسف موسوی سندرونی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: پس از پایان همکاری با سید اکبر پورموسوی سرمربی پیشین تیم صنعت‌نفت با نظر اعضای هیات مدیره و پس از بررسی گزینه‌ها، خلیفه به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شد.

وی ادامه داد: خلیفه از مربیان بومی و با دانش است که تا پایان لیگ فصل جاری هدایت تیم را بر عهده خواهد داشت.

غلامرضا خلیفه که دارای مدرک A کنفدراسیون آسیا، مدرک کارشناسی ارشد،

مدرس رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا، است سابقه سرمربیگری تمامی رده های پایه‌ای صنعت‌نفت. مربی بزرگسالان صنعت‌نفت در لیگ برتر و مربی تیم منتخب ارتش ایران را در کارنامه ورزشی خود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز قبل باشگاه صنعت نفت بعد از موافقت با استعفای سید سیروس پور موسوی، محمد نوری دستیار وی را به عنوان سرمربی معرفی کرد که وی از پذیرش این سمت امتناع کرد.

کد مطلب 6870400

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