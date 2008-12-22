علمای شیعه و سنی در همایش "اجتهاد در دوره معاصر" تبادل نظر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسات بعدازظهر این همایش که با ریاست شیخ مولوی محمد اسحاق مدنی مشاور رئیس جمهور در امور اهل سنت و رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب برگزار شد علما و اندیشمندانی از قبیل دکتر بی آزار شیرازی رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی، حجت‌الاسلام مبلغی رئیس مرکز پژوهش های مجمع جهانی تقریب، دکتر مومنی مدیر گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه مذاهب اسلامی و رئیس دانشکده الهیات پیام نور و دکتر ضیایی مدیر گروه فقه و حقوق شافعی دانشگاه مذاهب اسلامی به ارائه سخنرانی و مقاله پرداختند.

در این همایش دکتر بی آزار شیرازی با مقاله تقریب مذاهب در اجتهاد به بررسی اصول و روش های راهبردی جهت همگرایی مذاهب اسلامی متناسب با مقتضیات دوران معاصر و نیز تحقیقات اجتهادی و فقهی در نزدیک تر کردن مذاهب به یکدیگر پرداخت.

دکتر ضیایی نیز مسئله تتبع رخص و تلفیق مذاهب را مطرح کرده و آن را به عنوان یک مسئله قدیمی که مخالفان و موافقان بسیاری داشته است مطرح کرد.

حجت‌الاسلام مبلغی نیز ضروریات و مقتضیات اجتهاد در دوره معاصر را مطرح ساخت که در توضیح این ضروریات و مقتضیات مراحل مختلف اجتهاد را در نظر گرفته و برای هر کدام خط و مشی ها و تحولات لازمی را طرح کرد.

دکتر مومنی نیز مسئله دیدگاه مذاهب امامیه در مورد وجود اجتهاد در عصر رسالت و ائمه معصومین را طرح کرده و جوانب مختلف آن را بررسی کرد.

وی نیز مباحثی مانند اجتهاد و مشروعیت رویه عقلانی و نیز اختلاف در مبداء اجتهاد را در پژوهش خویش ارائه کرد.

در این نشست دکتر بادپا با مقاله فقه افتراضی و فقه واقعی، خانم دکتر حاج علی با مقاله بررسی اجتهاد گروهی، خانم دکتر شاکری با مقاله روش شناسی اجتهاد و نیز دکتر جلیل امیدی با مقاله فقه اسلامی از اجتهاد آزاد تا اجتهاد در مذاهب، شرکت کردند.