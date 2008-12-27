هفتمین نشست رؤسای مراکز اسلامی انگلیس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که جمع کثیری از روحانیون، مبلغین، ائمه جماعات و رؤسای مراکز اسلامی انگلیس و از ملیتهای گوناگون واز شهرهای مختلف انگلیس شرکت داشتند پس ازتلاوت آیاتی ازقرآن کریم، حجت الاسلام معزی نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس مرکز اسلامی انگلیس در مراسم افتتاحیه این نشست ضمن عرض تعزیت به مناسبت ایام عاشورای حسینی و با عرض خیرمقدم به روحانیون، مبلغین وپیام رسانان مکتب اهل بیت علیهم السلام اظهار امیدواری کرد تا برگزاری این جلسات که در راستای رساندن پیام عاشورای حسینی که وظیفه هر مسلمان شیعه و بویژه علمای اسلام است بتواند سود بخش و مفید برای جامعه اسلامی به ویژه مسلمانان انگلیس باشد.



در ادامه این نشست یکی از شاعران اردو زبان اهل کشور هند با قرائت اشعاری به اهمیت رسالت علمای اسلام ومعتقدین به اهل بیت عصمت وطهارت اشاره کرد و سپس حجت الاسلام کشمیری نماینده آیت الله سیستانی در انگلیس به عنوان اولین سخنران این نشست با اشاره بر اهمیت وظیفه مبلغین و استقامت آنان در رساندن پیام واقعی و درست برگرفته از درسهای قیام عاشورای حسینی و پرهیز از ذکر سخنان خلاف واقع و دور ازشؤونات مجالس حسینی بر مسئله اخلاص و نیت خالصانه تبلیغ در راه اسلام و برای رضای خدای متعال تاکید کرد.

دیگر سخنران این نشست، حجت الاسلام عالمی رئیس مجمع جهانی اسلام بود که با تشکر از مرکز اسلامی انگلیس به منظور برگزاری مبارک اجتماع علما ومبلغان دینی و با استناد به آیات قرآن اظهار داشت: خدای متعال هیچ پیامبری را برای اقوام مختلف نفرستاد مگر اینکه آن پیامبر با زبان همان قوم صحبت می کرد و این بدلیل برقراری ارتباط قویتر با مردم وتبیین اهداف رسالت بود. از اینرو مبلغان دینی باید در این کشور به مسئله زبان اهمیت دهند وآن را ابزار مهمی برای تبلیغ اسلام بدانند.



عالمی بیان حکیمانه وموافق با حق و تبیین مکتب اهل بیت و منش و رفتار آنان برای مردم را بهترین عامل دعوت مردم به سوی حق دانست وگفت : امت اسلام با تکیه بر ائمه اطهارعلیهم السلام و هدایت مراجع عالیقدر شیعه، امتی معتدل و با شیوه هایی حکیمانه است و از اینرو روحانیون و مبلغان دینی می بایستی خالصانه وبا استناد به آیات محکمه قرآن و و روایات متقن و بیان شیوه و رفتارو منش ائمه اطهار (ع) سعی کنند مکتب اهل بیت را با منطقی قوی به دیگران بشناسانند و در جذب مردم و به ویژه جوانان کوشا باشند و در بیان و گفتار خود از افراط وتفریط بپرهیزند.



حجت الاسلام موسوی رئیس مرکز ارتباطات اسلامی لندن یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود که با تشکر از برگزاری اینگونه نشستها با اشاره بر رسالت مبلغین به عنوان پیام رسانان اصول ومبانی اسلامی و تبیین کننده پیام قیام حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) به استفاده روحانیون از امکانات روز برای تبلیغ و ارائه مطالب متقن و مفید برای طرح میان جوانان و جذب آنان تاکید کرد.



وی همچنین تاکید کرد که در دوران کنونی با زبان وفرهنگی که جوانان بیشتر آن را درک می کنند می بایستی با آنان صحبت نمود و از تجربیات خود آنان نیز بیشتر باید بهره برد.

آخرین سخنران این نشست حجت الاسلام معزی بود که هدف از برگزاری این نشستها را دستیابی به راهکارهای تبلیغی مناسب برای طرح ارزشها و مبانی اصولی دین مبین اسلام و پیام ائمه اطهار (ع) دانست و برپایی این گردهم آییها را بسیار مبارک و ارزشمند و دارای برکات فراوان برشمرد و بر استمرار اینگونه نشستها تاکید کرد و آمادگی مرکز اسلامی انگلیس برای برگزاری نشستهای بیشتر و برگزاری کنفرانسها وسمینارها در این زمینه را اعلام کرد.



آقای معزی فرا رسیدن ماه محرم را فرصت بسیار مغتنم و عظیمی برای مسلمین وحتی غیر مسلمین و هر کس که دوستدار مکتب اهل بیت (ع) است دانست و گفت: امروز جوانان ما جویای درک درست وصحیح از پیام عاشورای حسینی و نقش آن در زندگی امروز خود هستند و این وظیفه روحانیون و مبلغان دینی است که بدرستی این پیام وارزشها را برای آنان تبیین کنند و نیازها و مشکلات امروز جوامع را بشناسند ودر پاسخ به آنها سعی ومجاهدت کنند.



بنا برهمین گزارش در جریان این نشست تنی چند از شرکت کنندگان در این نشست به تبیین دیدگاهها ونظرات خود پرداختند که از سوی سخنرانان به آنان پاسخ داده شد.

روحانیون ومبلغان و رؤسای مراکز اسلامی انگلیس با صدور بیانیه ای به هفتمین نشست سالیانه خود پایان دادند.



متن این بیانیه به شرح زیر است : به دعوت مرکز اسلامی انگلیس هفتمین اجلاس سالیانه علما، ائمه جماعات و مبلغین در تاریخ 27 دسامبر 2008 برابر با 28 ذی الحجه 1429 و با عنوان " ویژگیهای گفتمان دینی مناسب برای مسلمان ساکن غرب ونقش علماء، مبلغین ومراکز اسلامی" و با حضور حضرات علما و روحانیون و مبلغین مقیم انگلیس برگزار شد .

در این نشست سه محور زیر مورد بحث وگفتگو قرار گرفت :1- ویژگیهای گفتمان دینی مناسب برای جامعه مسلمان ساکن غرب در پرتو فضای آزادی بیان وفرهنگهای تاثیر گذار؛ 2- نقش مراکز ونهادهای اسلامی در تعامل با نیارهای جامعه مسلمان ساکن غرب با توجه به رخدادهای اخیر؛ 3- نقش علماء و مبلغین در جهت دهی جامعه مسلمان ساکن غرب بویژه اقشار آسیب پذیرتر مانند جوانان ، زنان ودانش آموزان.



در این اجلاس همچنین مطالب زیر مورد تاکید قرار گرفت :1- ضرورت وجود گفتمان تاثیر گذار مبتنی بر شهادت وعزّت نفس ورشادتی که سید الشهداء (ع) تجسّم عینی وکامل آن بود ، در مراسم سوگواری عاشورای حسینی ودیگر مراسم ماههای محرم وصفر ونیز شکستن هیبت وعظمت جبّاران ومستکبرین وبیان حقایقی که قیام حسینی برای اصلاح در میان امت جدّش و مساله امر به معروف ونهی از منکر واقع شد .2- استفاده بهینه از فرصت آزادی بیان نسبی با طرح ارزشها ومفاهیم ومبانی ای که اسلام برای ملت اسلام وبلکه برای همه انسانها به ارمغان آورده است و تاکید بر همزیستی و گفتگوی با مخالفین و تاکید ویژه بر وحدت امت اسلام بر اساس گفته حق تعالی : واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا " وهمچنین گفتگوی بین ادیان و تمدنها که می بایستی مورد اهتمام خاص مبلغین اسلامی قرار گیرد، همانگونه که امام علی (ع) در عهدنامه به مالک اشتر فرموده است که : " مردم دو دسته اند یا برادر دینی شما هستند ویا همانند شما در آفرینشند " .3- شرکت کنندگان در اجلاس همچنین هجوم وحشیانه رژیم اشغالگر قدس به مردم بی پناه غزه را شدیداً محکوم کردند واز سکوت همه کسانی که می توانند در پایان بخشیدن به این فاجعه انسانی و کشتار جمعی تاثیر گذار باشند ابراز انزجار کردند و از همه مسلمانان وانسانهای شرافتمند در جهان درخواست کردند تا به ملت مظلوم فلسطین یاری رسانند.



در پایان این بیانیه همچنین بر ضرورت رساندن پیام ارزشها واندیشه های مترقی اسلامی به عموم مردم از سوی مبلغین و روحانیون تاکید شد.