طوفان و بحران برق در فرانسه؛ دو میلیون خانوار در خاموشی

شنبه شب طوفانی شدید مناطق جنوبی غربی فرانسه را درنوردید. در این طوفان دستکم چهار نفر کشته، خطوط هوایی، جاده ای و راه آهن از کار افتاد و بیش از یک میلیون 700 هزار خانوار فرانسوی از نعمت داشتن چراغ روشن در خانه هایشان محروم شدند.

به گفته شبکه توزیع برق فرانسه، بیش از یکهزار مامور برق این سازمان به سرعت وارد عمل شده اند و برای تامین برق مردم این بخش از فرانسه که باتوجه به فناوری های امروز که بدون برق زندگی انسان ها از حرکت بازمی ایستد، در تلاش هستند.

در این عملیات تعمیر و برق رسانی، 12 بالگرد برای کمک به این روند تمام مدت در حال گشت زنی در منطقه هستند.

در چنین شرایطی، گروه های ویژه و متخصص برق از کشورهای انگلستان، آلمان و پرتغال خود را صبح امروز یکشنبه به جنوب فرانسه رساندند تا بتوانند به گروههای فرانسوی کمک کنند.

به گفته مسئولان شبکه برق رسانی فرانسه، به تاسیسات و نیروگاه های برق در جنوب کشور به شدت خسارت واردشده و گفته می شود که تاکنون طوفانی به این شدت در مدت 10 سال اخیر بی سابقه بوده است. طوفان سال 99 میلادی منجر به کشته شدن 99 فرانسوی و خسارت دهها میلیون یورویی شد.

منطقه "گیروند لند آتلانتیک اوت" از مناطقی در جنوب فرانسه است که بیشترین خسارت به آن وارد آمده است.

ازسوی دیگر، سازمان حمل ونقل فرانسه خبر داد که حدود یکهزار مامور این سازمان نیز برای تعمیر خسارات وارده به خطوط راه آهن وارد عمل شده اند تا مسافران برجا مانده در وسط بیابان ها و در ایستگاه هرچه سریعتر به مقصدهای مورد نظر رسانده شوند.

این درحالی است که جاده های این منطقه طوفان زده نیز شاهد حضور هزاران درخت شکسته است که در وسط راههای عبوری برجا مانده اند و هزاران نفر از ماموران شهرداری و تریلی ها بسیج شده و مشغول جمع آوری آنها هستند.