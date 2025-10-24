توفان سراسر فرانسه را درنوردید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، طبق اعلام سرویس ملی هواشناسی و آب و هوا، توفان پاییزی بنجامین بخش‌های وسیعی از فرانسه را درنوردید و چندین نفر را زخمی و باعث اختلالات گسترده شد.

بادهایی با سرعت ۹۰ تا ۱۱۰ کیلومتر در ساعت در امتداد سواحل اقیانوس اطلس ثبت شد و تندبادها در برخی مناطق به ۱۳۰ کیلومتر در ساعت رسید. در منطقه مدیترانه، سرعت باد ترامونتان به ۱۰۰ تا ۱۳۰ کیلومتر در ساعت رسید. امواج بلند نیز در امتداد سواحل اقیانوس اطلس گزارش شده است.

به گفته سازمان هواشناسی فرانسه، ۱۱ بخش در وضعیت هشدار نارنجی باقی ماندند که نسبت به ۱۸ بخش در اوایل روز کاهش یافته است.

چندین مورد جراحت مرتبط با توفان در سراسر کشور گزارش شده است.

به گفته اپراتور شبکه برق، Enedis، بیش از ۱۴۰ هزار خانوار در سراسر کشور بدون برق بودند. تردد قطارها نیز در چندین مسیر اصلی مختل شد و تعدادی از قطارهای پرسرعت TGV لغو یا به تأخیر افتادند. خدمات قطارهای حومه و منطقه‌ای در منطقه پاریس نیز دچار وقفه شد.

سازمان هواشناسی اعلام کرد که بارش‌ها در روز جمعه همچنان گسترده خواهد بود، اگرچه انتظار می‌رود سرعت باد به تدریج کاهش یابد.