سرودهای پیروزی ایام دهه فجر در شأن انقلاب نیست

خواننده سرودهای انقلابی با بیان این مطلب در انتقاد به کم و کیف ساخت آثار موسیقی به مناسبت پیروزی انقلاب در گفتگو با خبرنگارمهر،گفت : آهنگسازی و اجرای سرودهای انقلابی امری تخصصی است و انتظار می رود مسئولان برگزاری ستادهای مختلف جشن پیروزی انقلاب ، هنرمندانی که آثار ارزشمندی در حوزه سرودهای انقلابی در کارنامه کاری خود دارند به منظور بالا بردن کیفیت برگزاری جشن سی امین سال پیروزی انقلاب دعوت کنند.

محمد گلریز در ادامه افزود : هنر در حوزه های مختلف بیش ازهرمقوله ای می تواند با مخاطب ارتباط برقرار کند و دراین بین هنر موسیقی بیش از سایر مقوله های هنری با مخاطب ارتباط برقرار می کند چراکه هم ماندگاری اثر در طول تاریخ و هم در ذهن شنونده بیشتر است و طبعا اثر گذاری آن به مراتب بیشتر خواهد بود ؛ به عنوان نمونه تاثیر سرودهایی که در اوایل انقلاب و دوران جنگ ساخته شد از سروهایی که در چند سال اخیرشنیده شده تاثیرگذارتر بود به عنوان نمونه سرود"خجسته باد این پیروزی" که برای فتح خرمشهر ساخته شد تاثیر بسزایی روی مخاطب گذاشت و خاطره آن تا امروز هم باقی است.

خواننده سرود "گلبانگ آزادی" در ادامه متذکر شد : برای برگزاری جشن های انقلاب کسانی باید انتخاب شوند که شخصیت های انقلابی و شناخته شده دارند چراکه نمی توان برخی از کارهای ارزشی را به افراد نابلد سپرد به عنوان مثال حضور خواننده های پاپ در عرصه فعالیت های اجتماعی و اجرای آثاری در حوزه های مختلف امری پسندیده است به خصوص اینکه قشری عظیمی از این خواننده ها از جوانان فعال در عرصه موسیقی هستند؛ اما نباید فراموش کرد که در برخی موارد که مسائل دینی و ایدئولوژیکی انقلاب مطرح است بهتر است که از چهره های و هنرمندان انقلابی دعوت شود.

گلریز یکی از دلایل افت کیفی سرودهای انقلابی را تجاری شدن این موضوع دانست و گفت : ساخت سرودهای انقلاب در دوران پیروزی انقلاب و همچنین دفاع مقدس با عشق به میهن و البته حمایت از وطن ساخته می شد اما متاسفانه پس از پایان جنگ این عشق رفته رفته رنگ باخت و جای خود را به مسائل مادی داد که من نام آن را دلالی های تجاری در عرصه هنر موسیقی می گذارم و نکته تاسف بار تراینکه برخی از جوانان علاقمند به این عرصه درسایه مسائل مادی به انحراف کشیده شدند.

وی درپایان افزود : سازمان صدا و سیما در دوره ای با این تفکر که شرایطی فراهم شوند تا جوانان به سوی موسیقی وارداتی گرایش پیدا نکنند رسما اعلام کرد که هر کس که می خواهد می تواند حتی با بضاعت اندک خود پا به عرصه موسیقی بگذارد اما این ملاحظه کاری به قیمت زیر سئوال رفتم موسیقی اصیل ایرانی و موسیقی انقلاب تمام شد و پس از آن هم مسئولان هیچ اقدامی در بهبود این شرایط انجام ندادند.