آغاز فیلم فجر و پایان تئاتر فجر

به گزارش خبرنگار مهر، "وطن امروز" در صفحه جشنواره فیلم فجر می پردازد به مطلبی به بهانه بزرگداشت پنج سینماگر در جشنواره، یادداشتی از مسعود رسام، نمایش فیلم "سفر سنگ" مسعود کیمیایی و اخبار کوتاه. گزارشی از نشست رسانه ای فیلم "هر شب تنهایی"، گپی با خسرو معصومی، حرف های کارگردان فیلم "آتشکار" در نشست صنی خانه سینما، تغییر پخش برنامه های شبکه تهران و یادداشت در صفحه پایانی آمده است.

"خورشید" در صفحه فرهنگ و هنر می پردازد به حرف های محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما، بازنگری در برنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت، آتش در خرمن سبحان فیلم، گفتکو با دبیر بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر، گپی با کارگردان نمایش "همه چیز درباره آقای (ف)"، به بهانه اجرای نمایش "به آسمان نگاه کن" و اخباری کوتاه از حوزه ادبیات. چند یادداشت و معرفی بهمن جلالی عکاس پیشکسوت به عنوان چهره روز در صفحه پایانی کار را تمام می کند.

"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می پردازد به مروری بر فیلم های بخش جام جهان نمای بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فجر. حرف های وزیر ارشاد در افتتاحیه جشنواره شعر فجر، معرفی برگزیدگان جشنواره تئاتر فجر، 700 تابلو برای آغاز جشنواره تجسمی فجر، آغاز جشنواره فیلم فجر و اخبار کوتاه در صفحه پایانی منعکس شده است.

"همشهری" در صفحه سینما می پردازد به 10 انتخاب از بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر و یادداشتی درباره بزرگداشت های جشنواره فیلم فجر. معرفی بهترین های تئاتر ایران در اختتامیه جشنواره تئاتر فجر، آغاز به کار جشنواره تجسمی فجر، نشست جشنواره ای فیلم "هر شب تنهایی" رسول صدرعاملی و اخباری کوتاه از بهمن جلالی، بهرام زند، شهرام حقیقت دوست و مازیار میری در صفحه ادب و هنر مورد توجه قرار گرفته است.

"جام‌جم" در صفحه رسانه می پردازد به کلید خوردن بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر، اجرای برنامه "عمو پورنگ در سرزمین ملنگ شاه"، "کاتین" گران ترین فیلم تاریخ سینمای لهستان و اخبار کوتاه. مطلبی درباره تصویر اعتیاد در سینما، یادداشتی بر فیلم "مخمصه" و درباره برنامه "شما و سحر" در صفحه سینما، افتتاحیه جشنواره شعر فجر، اختتامیه جشنواره تئاتر فجر و معرفی برنامه های امروز شبکه های سیما در صفحه فرهنگ و هنر آمده است.

"فرهنگ آشتی" در صفحه نخست می پردازد به افتتاحیه جشنواره فیلم فجر و درخواست ابراهیم حاتمی کیا از رئیس جمهوری برای نمایش فیلم "به رنگ ارغوان". بازتاب مراسم پاسداشت 30 سال عمر فرهنگی در خبرگزاری ها، اختتامیه جشنواره تئاتر فجر، آغاز نخستین جشنواره تجسمی فجر، نمایشگاه عکس های بهمن جلالی در اتریش و اخبار کوتاه در صفحه اطلاع رسانی، یادداشتی بر نمایشگاه نقاشی مهدی سحابی در گالری گلستان در صفحه تجسمی، گفتگوی جواد طوسی با بهرام بیضایی، گزارشی از نشست "هر شب تنهایی"، راهنمای فیلم های بخش مسابقه سینمای آسیا و بخش بین الملل جشنواره، گفتگو با آندری وایدا و چند یادداشت در صفحه ویژه جشنواره منعکس شده است.

"اعتماد ملی" در صفحه ویژه جشنواره فیلم فجر می پردازد به گفتگو با بهرام بیضایی، درباره فیلم "جعبه پاندورا"، گفتگو با آندری وایدا کارگردان فیلم "کاتین" و چند یادداشت. تعویق پنج ماهه در پرداخت حقوق و مزایای استادان، "درباره الی" سرگردان در جشنواره فجر، مرور رویدادهای فرهنگ و هنر جهان، پیشنهاد کتاب "ریشه شناسی چند واژه موسیقی"، گپی با رسول یونان، روی پیشخوان و معرفی برگزیدگان بخش های فرعی جشنواره تئاتر فجر در صفحه ادب و هنر مورد توجه قرار گرفته است.

"اعتماد" در صفحه ویژه جشنواره فیلم فجر می پردازد به گفتگو با اصغر فرهادی کارگردان "درباره الی"، درباره سکانس کلیدی پانتومیم در این فیلم، یادداشتی بر فیلم "شبانه روز"، درباره فیسلم های خارجی بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر، گفتگو با آندری وایدا کارگردان "کاتین" و چند یادداشت. اختتامیه جشنواره تئاتر فجر، نشست خبری "هر شب تنهایی"، چهار فیلم دفاع مقدسی در جشنواره فجر، برگزیدگان جوایز ببر طلایی روتردام و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.

"جوان" در صفحه پایانی می پردازد به واکنش مسعود ده نمکی به حذف "اخراجی ها 2" از بخش مسابقه جشنواره فجر، اکران "آواز گنجشک ها" در آمریکا، افتتاحیه جشنواره شعر فجر، چهار فیلم دفاع مقدسی در جشنواره فجر، برگزاری همایش 30 سال ادبیات انقلاب در اصفهان و اخبار کوتاه.