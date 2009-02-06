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۱۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۱۹

سیزدهمین پیست اسکی کشور در همدان به بهره برداری رسید

سیزدهمین پیست اسکی کشور در همدان به بهره برداری رسید

همدان - خبرگزاری مهر: سیزدهمین پیست اسکی کشور عصر امروز با حضور رئیس فدراسیون اسکی کشور در همدان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، رئیس فدراسیون اسکی کشور در مراسم بهره برداری از پیست "تاریک دره" همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر در 13 استان کشور پیست اسکی راه اندازی شده است، اظهار داشت: پیست اسکی تاریک دره همدان سیزدهمین پیست اسکی کشور است که با اعتباری افزون بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان احداث شده است.

عیسی شمشکی با اشاره به نصب و راه اندازی تله سیژ پیست تاریک دره همدان، خاطرنشان کرد: با ورود بخش خصوصی به این عرصه و انجام عملیات احداث پیست اسکی توسط این بخش در کشور، اقدامات ارزنده ای در این زمینه انجام شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بخش عمده ای از تجهیزات بکار رفته در احداث پیستهای اسکی کشور توسط مهندسان داخلی کشور ساخته می شود.

رئیس فدراسیون اسکی کشور ادامه داد: برای نصب دستگاه تله سی یژ تاریک دره همدان یک و نیم میلیارد اعتبار هزینه شده است.

شمشکی تصریح کرد: ساخت پیست اسکی تاریک دره همدان دومین ورود بخش خصوصی به رونق ورزشهای زمستانی است.

وی با تاکید بر بهره مندی از نعمتهای خدادادی در رونق صنعت گردشگری و تقویت بازیهای زمستانی، یادآور شد: در حال حاضر بیش از 500 مربی زن و 1200 مربی مرد در رشته اسکی در کشور مشغول فعالیت هستند.

کد مطلب 830013

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