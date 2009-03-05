توجه به مسائل زیست محیطی جلوی نابودی دریاچه ارومیه را می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسن غفاری آذر در جلسه شورای اداری این شهرستان با حضور وزیر آموزش و پرورش افزود: با توجه به اهمیت دریاچه ارومیه خشک شدن آب این دریاچه اثرات زیانباری را برای شهرهای مختلف در پی دارد.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه‌های مصوب دور نخست سفر ریاست جمهوری در ارومیه، اظهار داشت: 150 پروژه مصوب دور نخست سفر رئیس جمهور مربوط به ارومیه بود که یک سوم این پروژه‌ها 100 درصد تحقق یافته است و یک سوم مابقی با 50 تا 96 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

غفاری ‌آذر با بیان اینکه یک سوم باقی مانده پروژه‌های مصوب دور نخست به خاطر تملک زمین و وجود معارض و عدم انجام مطالعات محقق نشده است، خاطرنشان کرد: به خاطر رکود بازار، واحدهای تولیدی و صنایع استان به سمت تعطیلی می‌روند که نیاز است بخشش مالیاتی برای این واحدها برای جلوگیری از این مشکل اعمال شود.

فرماندار ارومیه در ادامه همچنین با تاکید بر اتمام دریاچه شهید کلانتری بیان داشت: با توجه به اجرای این طرح در پنج قطعه متاسفانه تاکنون دو قطعه این طرح اجرا شده و سه قطعه دیگر آن هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی ارومیه تنها در حد مطالعه باقی مانده است

وی وجود سکونتگاههای غیررسمی را از دیگر معضلات پیش روی شهرستان ارومیه دانست و گفت: متاسفانه در طول چهار سال اخیر طرح ساماندهی این سکونتگاهها تنها در حد یک مطالعه باقی مانده و به مرحله اجرا درنیامده است.

غفاری آذر ادامه داد: باید عدم تملک زمین‌های دارای پروانه کاربری آموزشی، فرهنگی و ورزشی در این شهر ساماندهی شوند که نیاز به همکاری و تعامل هر چه بیشتر سازمان‌ها باهم دارند.

وی به ایجاد بازارچه مرزی سرو اشاره کرد و گفت: با توجه به همسایگی ارومیه با دو کشور همجوار وجود این بازارچه ضروری احساس می‌شود.

فرماندار ارومیه یادآورشد.: انبار 130 هزار تن سیب درختی در انبارهای استان نیازمند پیگیری و بازاریابی است که امیدوارم با تدابیر لازم این امر نیز تحقق یابد.

روند اجرایی 150 مصوبه دور نخست سفر ریاست جمهوری به ارومیه با حضور وزیر آموزش و پرورش در این نشست بررسی شد.