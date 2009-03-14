مازندران کمبود آب ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله واحد شامگاه جمعه در جلسه شورای اداری نوشهر افزود: برای استفاده بهینه آب در بخشهای مختلف باید مدیریت صحیح برنامه ریزی شود.
وی اظهار داشت: همچنین برای بهره گیری از پتانسیلهای موجود در بخش آب استان باید سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد زیرا اکنون در این بخش کمبود وجود دارد.
وی بر لزوم تشکیل مجمع رسیدگی به مشکلات بخش آب استان تاکید کرد و گفت: دستگاههای مختلف باید در این بخش مشارکت داشته باشند.
سید هاشم فاطمی، فرماندار نوشهر نیز گفت: برای مشارکت گسترده مردم در انتخابات آینده ریاست جمهوری باید برنامه ریزی کرد.
وی افزود: تاکنون مردم فهیم با شرکت در عرصه های مختلف تلاش ها و توطئه های دشمنان را نقش بر آب کردند.
فاطمی عدالت طلبی و خدمتگزاری بی منت را از ویژگی های برجسته دولت نهم عنوان کرد و گفت: مسئولان امر در این راستا گام بردارند.
وی با اشاره به فرا رسیدن عید نوروز خواسترا برنامه ریزی منسجم متولیان امر برای استقبال از مسافران شد.
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