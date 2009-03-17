سرعین آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی و ساماندهی شهر توریستی سرعین در ایام نوروزی اظهار داشت: امسال با هماهنگیهای لازم و نیز برنامه ریزیهای مدون، زمینه ها و بستر مناسب برای خدمات دهی مطلوب به مسافران فراهم گردیده است.



وی با بیان اینکه سرعین اتاق پذیرایی و ویترین استان اردبیل است، اضافه کرد: تلاش کرده ایم که شهر سرعین را با نظارت و کنترل دقیق، مستمر و بدون مشکلات رفاهی و تفریحی در خدمت گردشگران نوروزی قرار دهیم.

فرماندار اردبیل با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای جذب و پذیرایی از مهمانان خاطر نشان کرد: با تشکیل جلسات و پیگیریهای لازم امکانات، ابزار استقبال، اسکان، پذیرائی و استفاده از آبهای معدنی و سنتی با شرایط مطلوب مهیا است.

وی در ادامه تامین امنیت، رفاه، مایحتاج عمومی، مواد غذایی، اسکان و.. برای مسافران را از جمله ضروریات مناطق گردشگری عنوان کرد و یاد آور شد: در صورت عدم تامین این الزامات، صنعت گردشگری استان تهدید خواهد شد.

اکبری جذب و افزایش ماندگاری گردشگران را از مهمترین اهداف چشم انداز توسعه گردشگری استان دانست و افزود: در همین راستا با ساماندهی وضع شهر و آبهای معدنی، توجه به بهداشت و امور خدماتی، فضای مساعدی برای بهره برداری میهمانان نوروزی از امکانات سرعین ایجاد شده است.

وی در پایان با تاکید بر لزوم رفع مشکلات ترافیکی و ناهنجاریهای سطح شهر سرعین متذکر شد: هم اکنون جارچیان که باعث مزاحمت و ناراحتی مسافران می شدند از ورودی شهر سرعین جمع آوری و مسافران توسط مراجع و راهنمایان قانونی هدایت خواهند شد.

