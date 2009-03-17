افزایش تمهیدات کنترلی ناسا با نزدیک شدن دیسکاوری به ایستگاه فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، متخصصان از گذشته اخطار داده بودند که لاشه های ماهواره سوویت که در سال 1981 از کار افتاد می تواند از نزدیکی ایستگاه بین المللی عبور کرده و آن را با خطر مواجه سازد.

با وجود اینکه ذره ای که ایستگاه را با تهدید برخورد مواجه ساخته بود از کنار آن عبور کرده ست اما همچنان نگرانی هایی مبنی بر باقی ماندن این ذره در فاصله ای امن در نزدیک ایستگاه باقی مانده است.

این زباله در حال حاضر در مسیری ثابت در حرکت است اما در صورتی که مرکز کنترل دستور حرکت دادن ایستگاه را به منظور رد کردن زباله صادر کند، این تغییر مکان درست در زمان نزدیک ترین فاصله زباله به ایستگاه صورت خواهد گرفت و در نهایت دیسکاوری باید مسیر خود را به منظور پهلو گرفتن در کنار ایستگاه با موقعیت جدید تطبیق دهد.

پنجشنبه گذشته به دلیل نزدیک شدن قطعه ای کوچک از ماهواره از کار افتاده سوویت به ایستگاه بین المللی فضایی سه ساکن ایستگاه ناچار به ترک آن و پناه گرفتن در اتاقک سایوز شدند.

بر اساس گزارش سی بی اس، پدیده زباله های فضایی از زمانی که در سال 2003 فضاپیمای کلمبیا دچار حادثه شده و هر 7 فضانورد آن کشته شدند به یکی از امور نگران کننده تبدیل شده و این سازمان تمامی تمهیدات لازم برای جلوگیری از حادثه ای مشابه به کار می گیرد.

ناسا ماموریت دیسکاوری را به منظور انجام تعمیرات و اطمینان از ایمنی عملیات 5 بار به تاخیر انداخت که این وقفه ها باعث کاسته شدن یک روز از زمان ماموریت و حذف شدن یکی از راهپیمایی های فضایی شد. با این حال فضانوردان ماموریت دارند در همین زمان باقی مانده به انجام وظایف تعیین شده پرداخته و بالهای خورشیدی ایستگاه را نصب کنند.