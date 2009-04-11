اسدالله کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد از افزایش 20 درصدی واگن برای جابه‌جایی مسافر در نوروز امسال نسبت به نوروز 87 خبر داد و اظهار داشت: در نوروز امسال بیش از چهار هزار رام قطار جابه‌جایی مسافران را انجام دادند که 52 درصد این میزان در محورهای خراسان رضوی بود.

وی با اشاره به اینکه تاخیرات در مبدا قطارهای مسافربری کشور در نوروز امسال در حدود یک دقیقه بود، تصریح کرد: متوسط تاخیرات در مسیر قطارهای مسافربری در نوروز 88 حدود 20 دقیقه بوده که این میزان نسبت به نوروز سال گذشته 10 دقیقه کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت قطارهای مسافربری رجا با اشاره به اینکه در حال حاضر متوسط عمر ناوگان ریلی کشور 27 سال است که استاندارد آن در دنیا بالغ بر 15 سال است، افزود: زیرساخت‌ها و ظرفیت قطارهای کنونی کشور پاسخگوی مسافران نیست.

این مسئول گفت: در حال حاضر 22 درصد ناوگان ریلی کشور در اختیار بخش خصوصی است که تلاش خواهیم کرد این میزان به 75 درصد افزایش یابد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت قطارهای مسافربری رجا خاطر نشان کرد: در حال حاضر در ایستگاه‌های راه آهن کشور از 10 رام قطار با سرعت 160 کیلومتر در ساعت استفاده می‌شود که در صدد هستیم این تعداد تا پایان سال جاری به 20 رام قطار افزایش یابد.

کریمی با بیان اینکه قسمت عمده‌ای از مسافران ریلی کشور به مشهد سفر می‌کنند، افزود: بهره‌برداری از 40 چشمه سرویس بهداشتی، افزایش یک هزار و 500 متری ایستگاه راه آهن مشهد و همچنین افزایش فضای موجود این ایستگاه از برنامه های راه آهن و شرکت رجاء در سال جدید برای افزایش خدمات دهی به زائران علی بن موسی الرضا(ع) است.