خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: فلسفه اسلامی مدتها مورد تردید بود، گروهی چنین فلسفه ار را انکار می کردند و گروهی اثبات.

کتاب "درباره فلسفه اسلامی؛ روش و تطبیق آن" در چهار فصل با عناوین بحث در فلسفه اسلامی، سعادت یا اتصال، نبوت و نظریه ابن سینا درباره نفس و بقای آن تدوین شده است.

فلسفه اسلامی در شرق، مقابل فلسفه لاتینی در مغرب زمین است و از این دو فلسفه (به اضافه تحقیقات علمای یهود) تاریخ بحث و نظر در قرون وسطی تکوین می شود.

برای آنکه فلسفه اسلامی مکان لایق خود را به دست آورد و بدین وسیله مراحل تاریخ فکر انسانی تکمیل شود باید از ارتباط فلسفه اسلامی با فلسفه های قدیم و میانه و جدید صحبت شود.

علم النفس ابن سینا، ارتباط جسم با نفس، اصول و علل آن، فارابی نخستین کسی که سخن از وحی گفت، در عصر جدید، ابن سینا و مذهب روحی، تصوف سنتی، تعصب نژادی و تصوف فارابی از مباحث طرح شده در این کتاب هستند .

فلسه اسلامی، بحث و نظر در فلسفه اسلامی، تصوف فارابی، تصوف شبه فلسفی، نظریه سعادت در مکاتب غربی، ابن سینا و مذهب روحی، انتقال نظریه فارابی به فلسفه یهودی و مسیحی، فارابی و ارسطو و انتقال نظریه فارابی به فلسفه یهودی و مسیحی برخی دیگر از مباحث کتاب هستند .