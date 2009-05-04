دولت مولداوی استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، دولت مولداوی با هدف فراهم کردن شرایط برای تشکیل کابینه جدید و به دلیل انقضای مدت اعتبارنامه کابینه کنونی وزیران و برگزاری انتخابات پارلمانی جدید در این کشور، امروز به طور کامل استعفا کرد.

این در حالی است که تا زمان تعیین کابینه جدید، همین وزرا به کار خود ادامه خواهند داد.

پارلمان جدید مولداوی فردا تشکیل می شود و طی آن رئیس مجلس، قائم مقام وی و همچنین روسای کمیسیون ها انتخاب می شوند تا پس از آن رئیس جمهور جدید توسط اعضا انتخاب شود.

از پنجم آوریل، تنش سیاسی و تظاهرات مخالفان دولت در مولداوی گسترش یافته است. تظاهرکنندگان، دولت کمونیست این کشور را به تقلب در انتخابات پارلمانی ماه گذشته متهم کرده اند.

در انتخابات پارلمانی برگزار شده در روز یکشنبه پنجم آوریل 2009 (16 فرودین امسال)، حزب کمونیست مولداوی توانست 50 درصد آراء را به خود اختصاص دهد و پیروز انتخابات باشد.