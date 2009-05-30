دانشجویان امیرکبیر درهای دانشگاه را به روی کروبی گشودند

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اعلام لغو مراسم سخنرانی مهدی کروبی دردانشگاه امیر کبیر ازسوی هیئت نظارت بر دانشگاهها وموکول شدن آن به روز چهارشنبه هفته جاری، کروبی به همراه معاون اول خود غلامحسین کرباسچی در دانشگاه امیر کبیر حاضر شد .

هواداران کروبی که از ساعتی پیش در مقابل دانشگاه تجمع کرده بودند، علی رغم خواست مسئولان حراست درب دانشگاه را گشودند و هم اینک کروبی به همراه همراهان خود در حال حرکت به سمت محل سخنرانی است.

دانشجویان دانشگاه امیر کبیر با شعارهای "کروبی میرحسین ، اتحاد اتحاد"،"کروبی، کرباسچی، نه یک تدارکاتچی " و پلاکاردهایی چون " رئیس جمهوری می خواهیم که به شعارهایش پایبند باشد " از این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم استقبال کردند.