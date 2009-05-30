  1. سیاست
  2. سایر
۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۴۱

دانشجویان امیرکبیر درهای دانشگاه را به روی کروبی گشودند

دانشجویان امیرکبیر درهای دانشگاه را به روی کروبی گشودند

مهدی کروبی کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که برنامه سخنرانی امروزش در دانشگاه امیر کبیر موفق به کسب مجوز نشده بود، وی با گشایش درهای این دانشگاه از سوی دانشجویان حامی، وارد محل سخنرانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اعلام لغو مراسم سخنرانی مهدی کروبی دردانشگاه امیر کبیر ازسوی هیئت نظارت بر دانشگاهها وموکول شدن آن به روز چهارشنبه هفته جاری، کروبی به همراه معاون اول خود غلامحسین کرباسچی در دانشگاه امیر کبیر حاضر شد .

هواداران کروبی که از ساعتی پیش در مقابل دانشگاه تجمع کرده بودند، علی رغم خواست مسئولان حراست درب دانشگاه را گشودند و هم اینک کروبی به همراه همراهان خود در حال حرکت به سمت محل سخنرانی است.

دانشجویان دانشگاه امیر کبیر با شعارهای "کروبی میرحسین ، اتحاد اتحاد"،"کروبی، کرباسچی، نه یک تدارکاتچی " و پلاکاردهایی چون " رئیس جمهوری می خواهیم که به شعارهایش پایبند باشد " از این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم استقبال کردند.  

کد مطلب 887677

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها