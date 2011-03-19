اجرا نشدن آتش بس تبعات سنگینی برای قذافی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "سوزان رایس" در گفتگو با شبکه خبری "سی ان ان" با اشاره به قطعنامه 1973 شورای امنیت درباره پایان دادن به حملات و آتش بس فوری در لیبی و ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز این کشور تاکید کرد: آتش بس در لیبی باید فورا اجرا شود و در صورتی که "معمر قذافی" آن را فورا انجام ندهد، با تبعات سنگینی از جمله حمله نظامی مواجه خواهد شد.

رایس تاکید کرد: با اطمینان خاطر می گویم در صورتی که قذافی این اولتیماتوم را سریعا اجرا نکند، آمریکا و همپیمانان اروپایی و به خصوص شرکای ایالات متحده در جهان عرب آماده هرگونه اقدام نظامی علیه لیبی می شوند.

نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد همچنین در گفتگویی دیگر با شبکه "پی بی اس" تاکید کرد: قطعنامه شورای امنیت این موضوع را آشکار ساخت که قذافی باید فورا آتش بس را در این کشور اجرا کند و هر گونه حمله علیه غیرنظامیان را متوقف کند.

یادآور می شود شورای امنیت سازمان ملل متحد سرانجام پس از گذشت یک ماه از کشتار خونین معترضین در لیبی توسط رژیم دیکتاتور این کشور که منجر به کشته شدن حدود 7 هزار نفر شد پنجشنبه گذشته ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی را تصویب کرد. از 15 عضو شورای امنیت 10 عضو موافقت خود را با این پیش نویس اعلام کردند.