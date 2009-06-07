محمد مهدی مقام فر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد زمان آغاز فعالیتهای انتخاباتی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران گفت: نزدیک به یک ماه است که فعالیتهای انتخاباتی را آغاز کرده ایم اما کارمان بسیار وسیع است چرا که تمامی 25 دانشکده دانشگاه تهران دارای بسیج هستند و بسیج دانشگاه مرکزیت تمام فعالیتها است.

وی ادامه داد: وظایف بسیج در هر دانشکده متفاوت است و هر دانشکده با توجه به برنامه ریزیهای خودش فعالیت کرده است اما بسیج دانشگاه به دنبال اجرای برنامه های کلان بوده است.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران افزود: شورای سیاسی دانشگاه تهران تصمیم گرفته است که به جای برگزاری همایشها یا سخنرانیهای مختلف اصل کار بر مبنای مناظره و گفتگو باشد.

وی اضافه کرد: به نظر می آید که برگزاری مناظره ها راهگشاتر است چرا که یک گفتگوی دو نفره ایجاد می شود اما در یک سخنرانی تمام موضوعات یک طرفه مطرح می شوند.

مقام فر اظهار داشت: هدف اصلی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران حضور دانشجویان در مناظره ها بوده است تا با احزاب مختلف بحث کرده و با برنامه هایشان آشنا شوند.

وی در رابطه با دیگر فعالیتهای انتخاباتی بسیج دانشگاه تهران گفت: نشریه سپیدار که نشریه رسمی ارگان بسیج دانشگاه تهران است تا به حال چهار ویژه نامه را به مناسبت انتخابات منتشر کرده است.