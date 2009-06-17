به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "درباره الی" به کارگردانی اصغر فرهادی پس از 12 روز نمایش در 20 سالن 205 میلیون تومان فروش داشته است. این فیلم داستان سفر چند خانواده به شمال است. این سفر با حادثه‌ای که برای الی اتفاق می‌افتد شکل دیگری پیدا می‌کند. شهاب حسینی، گلشیفته فراهانی، ترانه علیدوستی، مانی حقیقی و مریلا زارعی بازیگران این فیلم هستند.

"خروس جنگی" دومین فیلم سینمایی مسعود اطیابی یک کمدی خانوادگی مفرح است که در 21 سینما روی پرده رفته است. "خروس جنگی" پس از پنج روز نمایش 40 میلیون تومان فروش داشته است. داستان این فیلم درباره زن و شوهری است که یک روز جایشان با هم عوض می‌شود.

رضا عطاران و مریلا زارعی در نمایی از "خروس جنگی"

رضا عطاران، مریلا زارعی نقش‌های اصلی این فیلم را بازی می‌کنند که پس از "درباره الی" دومین فیلم پرفروش روی پرده است. مریلا زارعی بازیگر این دو فیلم پرمخاطب، دو نقش متفاوت را در این فیلمها تجربه کرده است.

نمایش فیلم سینمایی "امشب شب مهتابه" به کارگردانی محمدهادی کریمی در 19 سالن ادامه دارد. دومین فیلم این فیلمنامه‌نویس پرکار سینمای ایران داستانی عاشقانه دارد و درباره روزهای پایانی عمر یک خواننده جوان است. دانیال عبادی و مهناز افشار نقش‌های اصلی این فیلم را بازی می‌کنند.

"امشب شب مهتابه" تنها فیلم روی پرده است که فضایی عاشقانه و تراژیک دارد و شاید این تفاوت برای مخاطب جذاب باشد. فیلم تازه کریمی پس از 4 روز 25 میلیون تومان فروش داشته که رقم قابل قبولی است. با توجه به شرایط اجتماعی و اکران فیلم‌ پرمخاطب "درباره الی" فروش"امشب شب مهتابه" امیدوارکننده به نظر می‌رسد و می‌توان انتظار داشت فیلم در روزهای آینده به فروش بالاتری برسد.

"هر چی تو بخوای" به کارگردانی محمد متوسلانی دیگر فیلم روی پرده یک کمدی مفرح با داستان و فضایی آشنا است. پسری اتومبیلی را به امانت می‌گیرد و با اتومبیل دختری تصادف می‌کند و این آغاز ماجراهایی است که آنها را به یکدیگر علاقمند می‌کند. محمد متوسلانی پس از سال‌ها دوری از سینما این فیلم را کارگردانی کرده است. "هر چی تو بخوای" پس از پنج روز نمایش در 14 سالن 9 میلیون تومان فروش کرده است. لادن مستوفی، مجید صالحی و حسن شکوهی بازیگران این فیلم هستند.

اکران فیلم سینمایی "پاتو زمین نذار" به کارگردانی ایرج قادری پس از 29 روز ادامه دارد، این فیلم که در 12 سالن تهران روی پرده رفته داستان مردی میانسال و معتمد محل است که با زنی شهرستانی آشنا می‌شود و با او ازدواج می‌کند، این ازدواج مشکلاتی در زندگی خانوادگی مرد به وجود می‌آورد.

ایرج قادری، مهرانه مهین‌ترابی، مهدی سلوکی و شیلا خداداد نقش‌های اصلی این فییلم را بازی می‌کنند. فیلم تازه قادری 140 میلیون تومان فروش کرده و نمایش آن در سینماهای تهران و شهرستان‌ها ادامه دارد.

اکران عمومی فیلم سینمایی "کلبه" به کارگردانی جواد افشار در هشت سالن ادامه دارد. فیلم داستان چهار دانشجو است که به سفری می‌روند و درگیر یک ماجرای قتل می‌شوند. کامبیز دیرباز، جمشید هاشمپور، بهاره افشاری و سحر ریحانی بازیگران این فیلم هستند. "کلبه" پس از 22 روز نمایش در هشت سالن به فروش 70 میلیون تومانی دست پیدا کرده است. فروش این فیلم در روزهای اخیر نسبت به گذشته افت داشته است.