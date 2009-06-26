برای احقاق حق درمسیر ولایت باشیم/ با پایان رقابت،رفاقت را بایدآغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری در اجلاس دبیران حزب موتلفه اسلامی با اشاره به حادثه هفتم تیر اظهار داشت: شهادت شهید بهشتی و یارانش ضربه به اسلامیت و جمهوریت نظام بود.

وی در ادامه با بیان اینکه ارتباط اهل ایمان با هم باید در چارچوب قرآن، سنت، سیره و ولایت باشد، افزود: ما از غرب و شرق الگو نمی‌گیریم، بلکه در مسیر آهنگ ولایت حرکت می‌کنیم.

این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه در مسیر احقاق حق باید در مسیر ولایت باشیم، ادامه داد: ما به عنوان مجموعه ‌ای از اصولگرایان به دنبال اطاعت از فرمایشات مقام معظم رهبری و آهنگ ولایت به این مطلب رسیده‌ایم که باید دوره رقابت را تمام ‌شده دانست و دوره رفاقت را آغاز کرد.

عسگراولادی همچنین گفت: ما تمام وجودمان پاسداری ازخط ولایت است.دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری خاطرنشان کرد: نیروهایی که به امام ، ولایت و انقلاب معتقدند باید در مسیر انسجام قرار گیرند.

بنابر این گزارش، در این اجلاس محمدنبی حبیبی، دبیر کل حزب موتلفه اسلامی، گفت: حزب موتلفه اسلامی در اتفاقات اخیر به دنبال کاهش تنشها و حرکت در خط مستقیم رهبری است.

وی افزود: به هر میزان صفوف پشتیبانان مقام معظم رهبری بیشتر باشد کار درست انجام شده و در این راه افراد با هر درجه ‌ای در مسیر ولایت حفظ شوند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه باید در چارچوبی حرکت کرد که یک دشمن زیاد و صدها دوست کم باشد، اظهار عقیده کرد: موسوی راه بنی‌صدر را شروع کرده و اگر مستقیم با آمریکا گره نخورده باشد، غیرمستقیم گره خورده است.

حبیبی با تاکید بر اینکه موتلفه به دنبال شعله ‌ورتر کردن آتش اختلافات نیست، تصریح کرد: ما به دنبال حمایت از سیاست‌های مقام معظم رهبری هستیم و البته هر کس در مقابل رهبری بایستد روبروی او می‌ایستیم.

اسدالله بادامچیان قائم‌مقام دبیر کل حزب موتلفه اسلامی نیز در این اجلاس ، گفت: ما به دنبال آرام ‌سازی و التیام ‌بخشی به فضای موجود هستیم و به همه توصیه می‌کنیم از هرگونه موضع ‌گیری که به این آرام ‌سازی و التیام ‌بخشی ضرر می‌زند خودداری کنند.

وی افزود: آنچه برای ما مهم است این است که همه را پشت سر رهبری قرار دهیم.