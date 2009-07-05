حضرت علی فرزند نخستین خانواده هاشمی است که پدر ومادر اوهر دوفرزندان هاشم هستند. خاندان هاشمی به لحاظ فضایل اخلاقی و صفات عالیه انسانی در قبیله قریش و همچنین این طایفه در میان طوایف عرب زبانزد عام و خاص بوده اند.

علی(ع) از کودکی درسایه عنایت و تربیت حضرت محمد مصطفی(ص) قرار گرفت و اساس تربیت روحی و اخلاقی این کودک نورسیده و مستعد ، در دامان بزرگترین معلم و مربی بشریت پایه گذاری شد .

محبت بین ان دو عموزاده به قدری بود که امام علی در شب هجرت پیغمبر با خفتن در بستر رسول خدا از جان پیامبر اکرم حراست کرد . حضرت علی به دلیل برخورداری از هوش، ذکاوت و آگاهی بالا ، در خردسالی دعوت پیامبر را لبیک گفت و به اسلام محمدی ایمان آورد .

شکی نیست که سبقت در کارهای خیر نوعی امتیاز و فضیلت است و خداوند در آیات بسیاری بندگانش را به انجام آنها و سبقت گرفتن بر یکدیگر دعوت فرموده است .

پس از وحی خدا و برگزیده شدن حضرت محمد به پیامبری و سه سال دعوت مخفیانه ، سرانجام پیک وحی فرا رسید و فرمان دعوت همگانی داده شد .



در این میان تنها حضرت علی مجری طرحهای پیامبر (ص) در دعوت الهیش و تنها همراه و دلسوز آن حضرت در ضیافتی بود که وی برای آشنا کردن خویشاوندانش با اسلام و دعوتشان به دین خدا ترتیب داد .

در همین جمع پیامبر از حاضران سؤال کرد : چه کسی از شما مرا در این راه کمک می کند تا برادر و وصی و نماینده من در میان شما باشد ؟



فقط علی (ع) پاسخ داد : ای پیامبر خدا ! من تو را در این راه یاری می کنم . پیامبر بعد از سه بار تکرار سؤال و شنیدن همان جواب فرمود : ای خویشاوندان و بستگان من ، بدانید که علی برادر و وصی و خلیفه پس از من در میان شماست .

از افتخارات دیگر حضرت علی این است که با شجاعت کامل برای خنثی کردن توطئه مشرکان مبنی بر قتل رسول خدا در بستر ایشان خوابید و زمینه هجرت پیامبر را آماده ساخت .

عمر و ابوبکر با مشورت با سعد معاذ رئیس قبیله اوس دریافتند جز علی کسی شایستگی حضرت زهرا (س) را ندارد . لذا هنگامی که حضرت علی در میان نخلهای باغ یکی از انصار مشغول آبیاری بود موضوع را با آن حضرت در میان نهادند و ایشان فرمود : دختر پیامبر مورد میل و علاقه من است . و به سوی خانه رسول به راه افتاد .

وقتی به حضور رسول اکرم رسید عظمت محضر پیامبر مانع از آن شد که سخنی بگوید ، تا اینکه رسول اکرم علت رجوع ایشان را جویا شد و حضرت علی با تکیه بر فضایل و تقوا و سوابق درخشان خود در اسلام فرمود : " آیا صلاح می دانید که فاطمه را در عقد من درآورید ؟ " پس از موافقت حضرت زهرا ( س ) آن حضرت به دامادی رسول اکرم ( ص ) نائل آمد.

پیامبر ( ص ) بعد از اتمام مراسم حج در آخرین سال عمر پر برکتش در راه برگشت در محلی به نام غدیرخم دستور توقف داد ، زیرا پیک وحی فرمان داده بود که پیامبر باید رسالتش را به اتمام برساند .

پس از نماز ظهر پیامبر بر بالای منبری از جهاز شتران رفت و فرمود : ای مردم ! نزدیک است که من دعوت حق را لبیک گویم و از میان شما بروم درباره من چه فکر می کنید ؟ مردم گفتند : گواهی می دهیم که تو آیین خدا را تبلیغ می کردی

پیامبر فرمود : آیا شما گواهی نمی دهید که جز خدای یگانه ، خدایی نیست و محمد بنده خدا و پیامبر اوست ؟

مردم گفتند : آری ، گواهی می دهیم . سپس پیامبر دست حضرت علی را بالا گرفت و فرمود : ای مردم ! در نزد مؤمنان سزاوارتر از خودشان کیست ؟ مردم گفتند : خداوند و پیامبر او بهتر می دانند . سپس پیامبر فرموند : ای مردم ! هر کس من مولا و رهبر او هستم ، علی هم مولا و رهبر اوست .

و این جمله را سه بار تکرار فرمودند . بعد مردم این انتخاب را به حضرت علی ( ع ) تبریک گفتند و با وی بیعت کردند .