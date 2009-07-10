به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریشن تودی، اسقف اعظم دسموند توتو برنده جایزه صلح نوبل برای مبارزه علیه آپارتاید افریقای جنوبی در نامه‌ای به سران گروه هشت در ایتالیا که به امضای مری رابینسون رئیس جمهور سابق ایرلند و محمد یونس بنگلادشی برنده جایزه صلح نوبل رسیده از آنها خواسته تا برای تأسیس صندوق جهانی جدید آموزش توافق کنند تا آموزش برای همه فراهم شود.

آنها به رنج و مشقت 75 میلیون کودک سراسر دنیا اشاره کردند که نمی‌توانند به مدرسه بروند و 770 میلیون بزرگسالی که بی‌سواد هستند.

در این نامه آمده است: آموزش کلید بازکردن محرومیتهای بین نسلی است چرا که دانش زندگی شادتر و سالم‌تر را پیش روی مردم می‌گذارد و گروه هشت با سرمایه‌گذاری در بخش آموزش می‌تواند اهرمی برای بازگشتن به سلامت زنان و کودکان، ساخت ملت و ایجاد صلح و توسعه اقتصادی جهانی در زمان حال و آینده باشد.

در بخشهای دیگری از این نامه آمده است: در زمان بحران، میلیونها کودک از مدرسه بیرون می‌آیند تا وارد بازار کار شوند، دولتها مجبور می‌شوند بودجه‌های آموزشی را قطع کنند و کمک به آموزش اولیه به نحوی کاهش می‌یابد که به نرخ هشداردهنده می‌رسد.

این نامه همچنین به اوباما وعده‌های وی را در طول ستاد مبارزات انتخابات ریاست جمهوری خود را گوشزده کرده است که متعهد شده بود دست کم 2 میلیارد دلار برای تأسیس صندوق جهانی آموزش تا سال 2015 هزینه کند.

