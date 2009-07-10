نتانیاهو اعتقادی به تشکیل دو دولت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عبری یدیعوت آحارونت، "حاییم رامون" معاون نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی با بیان اینکه"بنیامین نتانیاهو" به تشکیل دو دولت مستقل فلسطینی و اسرائیلی در منطقه اعتقادی ندارد، گفت : نتانیاهو به این مسئله اعتقاد ندارد و این موضوع را نه تنها به پدرش که به چند عضو کابینه نیز گفته است.

رامون با تمجید از تصمیم رهبر حزب کادیما برای باقی ماندن در جناح مخالف دولت پس از انتخابات پارلمانی در سرزمینهای اشغالی خاطر نشان کرد این اقدام لیونی، بیشتر سبب تقویت حزبش شد. این در حالی است که "زیپی لیونی" با انتقاد از عملکرد دولت نتانیاهو گفته است : 100 روز از عمر این دولت می گذرد و کوچکترین مشکل آن این است که هیچ دستاوردی نداشته است.

به گفته لیونی، دولت نتانیاهو یک برنامه مرگ و زندگی را در پیش گرفته و با سیاستهای کوتاه مدتی که دارد به جای کسب حمایتهای بین المللی برای حل مشکل خاورمیانه، به فکر ایجاد تغییرات است.



رهبر حزب کادیما در ادامه مدعی شد این حزب امکان دیگری برای امیدواری به اسرائیلیها می دهد و پیش بینی کرد کادیما با توجه به ارتباطات قدرتمندش به زودی جایگاه خود را در سیاست اسرائیل پیدا کند.