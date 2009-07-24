دغدغه علمای دینی در جشنواره تابستانی تبریز لحاظ شده است

جواد شریف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: به دنبال ایجاد دغدغه خاطر در بین برخی علما و اعتراض آن ها به روند و محتوای برنامه های جشنواره نخست، ‌تمام برنامه های دومین دوره این جشنواره قبل از اجرا به تایید این عده رسیده و توسط دبیر شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی ابلاغ شد.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار تبریز گفت: برنامه های دومین جشنواره تابستانی تبریز به تایید علما و کارشناسان دینی آذربایجان شرقی رسیده است.

وی افزود: این اقدام پیشگیرانه که به منظور ایجاد اطمینان در بین متدینین نسبت به برگزاری سالم جشنواره تابستانی اتخاذ شد،‌ تصمیم هیئت مدیره سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز بوده است.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار تبریز گفت: بر اساس این تصمیم مقرر شد تمام برنامه های پیش بینی شده برای اجرا در دومین جشنواره تابستانی تبریز در اختیار شورای فرهنگ عمومی استان قرار گیرد و پس از تایید این شورا به مرحله اجرا درآید.

شریف نژاد افزود: شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی نیز با انتخاب هیئتی،‌نقطه نظرات و دیدگاه های خود را برای اجرای مطلوب برنام ههاتی این جشنواره ارائه کرد.

وی با اشاره به تغییر شکلی و ماهیتی برنامه های جشنواره سال گذشته با جشنواره امسال دگرگون ، ‌تصریح کرد: امسال سعی شده است با رویکردی هدفمند برنامه ها به سمت آموزش مهارت های زندگی و الگوهای شهرنشینی سوق یابد.

یادآور می شود، برخی از برنامه های سال گذشته جشنواره تبریز مورد اعتراض گروهی از علما و روحانیون این شهر قرار گرفته بود.