روباتها در کنسرت موسیقی اندونزیایی تنبور می نوازند!

به گزارش خبرگزاری مهر، "گاملن" عنوان مجموعه ای از سازهای سنتی است که در اندونزی مورد استفاده قرار می گیرند. اکنون روباتهای موسیقی الکترونیک شهری گروه "لیمور" در بروکلین نیویورک با استفاده از این سازهای سنتی یک موسیقی مدرن روباتیک را اجرا می کنند.

تیلر کافنر آهنگساز این گروه در این خصوص اظهار داشت: "گاملن مجموعه ای از آلات موسیقی اندونزیایی است که قرار است نسخه الکترونیک آنها در این کنسرت ارائه شوند."

قدمت موسیقی گاملن به قرن 13 بازمی گردد و از سازهای مختلف و متنوعی تشکیل شده است. از جمله این سازها می توان به سازهای زنگی، سنتورهای چوبی، تنبور، طبل و سنج اشاره کرد.

براساس گزارش رویترز، در این کنسرت روباتیک از 117 بازوی مکانیکی که همگی از طریق یک شبکه رایانه ای کنترل می شوند استفاده می شود. در حقیقت این روباتها از نوع روباتهای انسان نما نیستند بلکه شبکه ای از بازوهای مکانیکی روباتیک به شمار می روند که از طریق ریزپردازشگری که در مرکز هر آلت موسیقی وجود دارد سیگنالهای موسیقی را به رایانه منتقل می کنند.