طرحهای نیمه کاره زیادی در شهر گرگان خاک می خورند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ذبیح الله میقانی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر گرگان افزود: تکمیل طرحهای نیمه تمام بلاتکلیف شهر نیازمند درایت و تدبیر منتخبان و مدیران اجرایی است.

وی اظهار داشت: با گذشت چند سال زمینهای باکرمحله، هزار پیچ، تهیه وسایل شهر بازی، هتل ناهارخوران، تله کابین و فرهنگسرا شهر گرگان بلاتکلیف مانده است.

میقانی خاطرنشان کرد: از میان این همه طرحهای نیمه تمام که از دوره قبل باقی مانده، تنها پس از چهار سال مجوز پروانه ساخت تله کابین گرگان صادر شده است و اگر اجرای این طرح را پیگیری نکیم، احتمال اینکه ساخت و راه اندازی تله کابین در لابه لای سایر کارهای شهر گم می شود.

وی درباره کمک به سازندگان مسکن در بحران اخیر ساخت و ساز گفت: قبل از رکود فعلی در بازار خرید و فروش مسکن، دولت با قطع تسهیلات جانبی مسکن و هدایت تمام بخش های مرتبط در امر مسکن به سمت طرح بزرگ مسکن مهر رفته است.

عضو شورای شهر گرگان بیان داشت: در بحران مسکن باید به موضوع سازندگان مسکن به ویژه سازندگان حرفه ای توجه جدی شود.

وی با بیان اینکه شهرداریهای کشور از جمله شهرداری گرکان در زمینه ایجاد درآمدهای پایدار نتوانسته گامهای موثری بردارد، یادآور شد: به دلیل مشکلات خاص و قوانین کهنه و نبود تدبیرلازم، توفیق چندانی در زمینه کاهش بحران مسکن نداشته است.

میقانی افزود: بخش زیادی از درآمد شهرداری از محل درآمدهای ناشی از ساخت و ساز تامین می شود و روند موجود بخش مسکن، موجب کاشه ساخت و ساز و واردن شدن ضرر و زیان به شهرداری شده است.

وی تاکید کرد: برای ایجاد رغبت در ساخت و سازو غلبه بر یاس و ناامیدی بین سازندگان مسکن می توان با اعمال سیاستهای تشویقی از جمله بخشودگی عوارض و تقسیط اخذ پروانه این امکان را برای سازندگان مسکن فراهم آورد.