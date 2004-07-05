واشنگتن درصدد استفاده بيشتر از پايگاه اينجرليك تركيه است

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه "جمهوريت" تركيه درشماره امروزخود اعلام كرد كه آمريكا قصد دارد دامنه بكارگيري از پايگاه انجرليك تركيه را با هدف تغييروجابجايي نيروهاي نظامي خود درعراق گسترش دهد.
اين روزنامه نوشت: هدف آمريكا ازاستفاده گسترده ازاين پايگاه ، انجام ماموريت هاي مختلف درزمان وضعيت اضطراري واجراي عمليات نظامي احتمالي درآينده نزديك است.
اما منابع مسئول وزارت خارجه تركيه دراين رابطه اعلام كردند: واشنگتن تلاش مي كند واكنش آنكارا را دراستفاده گسترده از پايگاه انجرليك اين كشوررا پي ببرد اما درهمان حال تمايل ندارد در درخواست خود ازآنكارا عجله كند زيرا تركيه مي تواند با اين تصميم مخالفت كند.
به نوشته روزنامه جمهوريت تركيه، ديدگاه جديد استراتژي دفاعي آمريكا براساس آمادگي نيروو يا افزايش نيرونيست بلكه عمده تلاش واشنگتن افزايش سريع نيرودرزمان نقل وانتقالها ونيزتقويت وبالا بردن توان نظامي خود مي باشد.
واشنگتن معتقد است: پايگاه انجرليك تركيه مي تواند نقش مهم وبزرگي را دراجراي استراتژي اين كشوردرمنطقه ايفا كند.
جمهوريت تركيه فاش كرد: دولت تركيه كمي پيش ازسفرجرج بوش رئيس جمهوري آمريكا به آنكارا درتاريخ بيست ودوم ژوئن (خرداد) يك تصميم مخفيانه اتخاذ كرد تا مدت استفاده واشنگتن ازپايگاه انجرليك تركيه براي يك سال ديگر تمديد شود اين به معناي آمادگي تركيه براي ايفاي نقش جديد درطرحهاي آمريكا درمنطقه است .
اين روزنامه خاطر نشان ساخت: آمريكا ماههاست كه ازپايگاه انجرليك تركيه براي جابجايي دهها هزارنيرودرعراق استفاده مي كند.
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