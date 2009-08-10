تولید سبزترین تلفن همراه جهان/ موبایلی از جنس ذرت و سویا!

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکتهای اسپرینت و سامسونگ به منظور تولید تلفن همراهی سبز و دوستدار محیط زیست همکاری با یکدیگر را آغاز کرده اند. به گفته مقامات اسپرینت تولید تلفنهای سبز تنها ادای دین به محیط زیست نخواهد بود بلکه از مزایای اقتصادی بالایی نیز برخوردار است.

80 درصد از تلفن 50 دلاری محصول این دو شرکت از مواد بازیافت شده تولید شده است و دو دلار از پیش فروش هر یک از تلفنها به برنامه ای که در راستای حفظ محیط زیست در آمریکا در حال اجرا است، اهدا خواهد شد. 40 درصد از بدنه خارجی تلفن همراه Reclaim از پلاستیک زیستی تولید شده از ذرت به وجود آمده است در عین حال 70 درصد از بسته بندی و مواد داخل آن نیز از مواد بازیافت شده تولید شده اند. حتی برای چاپ تصاویر و متنی که بر روی صفحه خارجی جعبه تلفن دیده می شود نیز از جوهرهای سویا استفاده شده است.

شارژر این تلفن همراه نیز با استانداردهای زیست محیطی سازگار بوده و از نمایشگری برخوردار است تا بتواند کاربر را به سرعت از شارژ کامل تلفن آگاه کند. در میان دیگر تجهیزات انتخابی این تلفن همراه می توان به شارژر خورشیدی اشاره کرد. همچنین کیت USB این تلفن سبز نیز از چوب بامبو تولید شده است.

تلفن همراه Reclaim بدون در نظر گرفتن خصوصیات ساز گار با محیط زیست نیز در دسته تلفنهای همراه کاربردی و نه هوشمند قرار داد. صفحه کلید این تلفن QWERTY بوده و از دوربینی دو مگاپیکسلی برخوردار است. جی پی اس، بلوتوث و دسترسی آسان به سایتهای اجتماعی مشهور در جهان از دیگر خصوصیاتی است که می تواند توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کند.

بر اساس گزارش یو اس ای تودی، تلفن همراه شرکتهای سامسونگ و اسپرینت در دو رنگ آبی و سبز تولید شده و از طریق فروشگاههای اسپرینت به فروش خواهد رسید.