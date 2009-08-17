ایران فینالیست شد/ پیروزی برابر عراق در آخرین ضربه پنالتی

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان غرب آسیا عصر امروز (دوشنبه) تیم فوتبال زیر 15 سال کشورمان موفق شد در دیداری پرگل و در ضربات پنالتی از سد تیم نوجوانان عراق عبور کرده و به دیدار نهایی این مسابقات صعود کند.

در این دیدار دو تیم در وقت‌های قانونی و اضافه به تساوی 3 بر 3 رضایت دادند اما در ضربات پنالتی بازیکنان ایران موفق تر ظاهر شده و با نتیجه 4 بر 3 بر حریف پیروز شده تا در مجموع با برتری 7 بر 6 راهی دیدار نهایی این رقابت‌ها شوند.

در جریان این مسابقه امیر عباس آئینه‌چی (20 و 40) و علی فتحیان (یک) گل‌های تیم زیر 15 سال کشورمان را به ثمر رساندند و مهدی کمیل (2 و 70) و حسین عبدالله (45- پنالتی) برای تیم نوجوانان عراق گل زدند.

ضمن اینکه سعید نجفی، سجاد نظرپور، ساسان رجب زاده و علی فتحیان ضربات پنالتی خود را به گل تبدیل کردند اما مهدی پور ضربه پنجم را از دست داد ولی بازیکن عراق هم نتوانست در زدن پنالتی پنجم تیمش موفق ظاهر شود تا با از دست دادن دومین ضربه پنالتی تیمش، زمینه پیروزی تیم زیر 15 سال ایران را در این مسابقه نفس گیر فراهم کند.

همچنین در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی تیم فوتبال سوریه که به عنوان بهترین تیم دوم این رقابت‌ها به این مرحله صعود کرده بود با نتیجه 2 بر صفر از سد اردن میزبان مسابقات گذشت تا حریف تیم زیر 15 سال کشورمان در دیدار نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان غرب آسیا شود. عبدالرحمن السبوح (70) و ایهاب الحصنی (81) و برای تیم سوریه در این مسابقه گل زدند.

بر این اساس عصر فردا (سه شنبه) ابتدا دو تیم عراق و اردن برگزار کننده دیدار رده بندی این رقابت‌ها خواهند بود و پس از آن تیم‌ زیر 15 سال ایران در دیدار نهایی به مصاف سوریه خواهد رفت.

شاگردان اکبر محمدی در مرحله گروهی این مسابقات با کسب دو پیروزی 3 بر یک برابر کویت و یک بر صفر مقابل امارات به عنوان تیم نخست گروه B به این مرحله صعود کرده بودند. تیم عراق هم با کسب دو پیروزی 6 بر صفر مقابل یمن و 3 بر یک برابر سوریه به عنوان تیم نخست گروه A راهی این مرحله شده بود.