به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس دهبیدی پور مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف با اعلام این خبر گفت: از اهداف مهم این تفاهم نامه برگزاری بخش فن بازار و کلینیک کسب و کار در سومین جشنواره رسانه های دیجیتال در جهت معرفی محصولات برتر به سرمایه گذاران و ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه رسانه های دیجیتال است.

وی تشکیل بانک ایده‌ و شناسایی صاحبان ایده‌‌های نو در حوزه رسانه های دیجیتال را از اقدامات مهم این تفاهم نامه ذکر کرد و افزود: این تفاهم نامه به دنبال آشنا کردن دانش آموختگان دانشگاهها و موسسات و مراکز با موضوع چگونگی راه اندازی یک کسب و کار موفق در حوزه رسانه های دیجیتال است.

دهبیدی پور جمع آوری ایده های کسب و کار، برقراری ارتباط میان طراحان و خالقان ایده با سرمایه‌گذاران و بنگاههای کلان و خرد اقتصادی جهت راه اندازی و توسعه کسب و کار‌های فرهنگی و رسانه ای را از اهداف دیگر این تفاهم نامه دانست.

مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف طرح تجاری را نوشته ای توصیفی و جامع در مورد کسب‌ و کار یک موسسه دانست و ادامه داد: در این راستا در نظر داریم با برگزاری مسابقه "طرح تجاری نویسی" تولید کنندگان و محققان مراکز نرم افزاری کشور را با مفاهیم ساده ولی پر اهمیت کسب و کار به ویژه کسب و کارهای مبتنی برصنعت نرم افزار آشنا کنیم.