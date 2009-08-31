به گزارش خبرنگار مهر، نیمه شب روز چهارشنبه 11 شهریور ماه جاری آسمان شاهد مقارنه مشتری و ماه خواهد بود که ارتفاع این پدیده از افق 37 درجه است.

در این مقارنه سیاره بسیار درخشان و زرد رنگ مشتری در حدود 5/2 درجه ای در زیر ماه دیده می شود. در این شب ماه به صورت بدر کامل است و در صورت فلکی "دلو" (Aquarius) و مشتری در صورت فلکی بزماهی یا "جدی" (Capricornus) جای دارد.

غول گازی به نام مشتری

مشتری پنجمین سیاره نزدیک به خورشید و اولین غول از چهار غول گازی است. مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی بوده و جرم آن از تمام سیارات دیگر بیشتر است. مشتری که نزدیکترین سیاره غول پیکر به خورشید است از نظر بزرگی و جرم در مقام اول جای دارد. هنگامی که در آسمان پدیدار می شود به غیر از زهره از تمام ستارگان و سیاره های دیگر نورانی تر دیده می شود.

اشکال گوناگونی در مشتری دیده می‌شود که حتی با یک تلسکوپ کوچک نیز قابل رویت است. مثلا لکه بزرگ سرخ رنگی می توان در آن دید. موقعی که به مشتری نگاه می کنیم فقط ابرها و توفانهای جو فوقانی آن را می بینیم. حتی تلسکوپهای مستقر در سفینه های فضایی نمی توانند از سطح پنهان در زیر هزاران کیلومتر گاز تیره جو آن تصویری به دست آورند.

حجم این سیاره 1300 برابر زمین و جرم آن 5/2 برابر جرم تمامی سیارات منظومه شمسی است. ابرهای انواری شکل مشتری غالبا از گازهای هیدروژن و هلیوم تشکیل شده اند. جو درونی سیاره حدود 1000 کیلومتر (600 مایل) پایین تر از ابرها شروع می شود که در این نقطه گاز هیدروژن به مایع تبدیل می شود. در اعماق پایین تر هیدروژن حالت فلزی دارد. در مرکز مشتری هسته ای سنگی و بسیار داغ وجود دارد که حرارتش به سه هزار و 500 درجه سانتیگراد (63000 درجه فارنهایت) می رسد.