شرکت گوگل 11ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز 4 سپتامبر برای شرکت گوگل روزی خاص و منحصر به فرد به شمار می رود زیرا گوگل در 4 سپتامبر 1998 مدارک تاسیس خود را به عنوان شرکت کالیفرنیا به ثبت رساند.

گوگل در واقع در سال 1995 توسط دو دانشجوی دانشگاه استنفورد پایه گذاری شد. در سال 1996 این دو دانشجو مطالعه به منظور ساخت موتور جستجویی را با نام ابتدایی BackRub آغاز کردند که به اندازه ای قدرتمند بود تا بتواند به رایانه های دانشگاه استنفورد راه پیدا کند. در 15 سپتامبر 1997 این دو نامی آنلاین را برای موتور جستجوی خود با عنوان Google به ثبت رساندند و در سال 1998 استفاده از آن آغاز شد.

تصویر موتور جستجوی گوگل در سالهای اولیه شکل گیری

با وجود اینکه در آن سال جو رقابتی شدیدی بر صنعت آنلاین تجارت آن حاکم بود، گوگل تصمیم داشت به آرامی مسیر خود را در میان دیگران باز کند و به همین دلیل فروش سهام خود را تا سال 2004 آغاز نکرد. پیج یکی از بنیانگذاران گوگل در این باره می گوید ما در آن زمان بیشتر سعی در سودمند بودن داشتیم و در همان زمان بسیاری از افرادی که تلاش داشتند به سرعت ثروتمند شوند، از دور رقابت آنلاین خارج شدند.

امروز گوگل به اندازه ای بزرگ شده است که به عنوان فعلی به مفهوم "جستجو کردن" مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس گزارش شرکت کنترل ترافیک آنلاین آلکسا روزانه 34 درصد از کاربران اینترنت در جهان از گوگل استفاده می کنند.

کتابخانه جهانی دیجیتال، سیستم عامل رایانه و مرورگر وب از دیگر محصولات نسبتا موفق این شرکت است که برای رقابت با مایکروسافت ارائه شده اند.

بر اساس گزارش ای بی سی نیوز، یکی از روزهای ماه جاری گوگل تولد خود را جشن خواهد گرفت، شاید نتوان تمامی 19 هزار کارمند این شرکت را برای حضور در تولید این شرکت در اتاقی جمع کرد اما با مشاهده کیکهای کوچک در لوگوی گوگل کارمندان این شرکت به همراه تمامی کاربران آن در سرتاسر جهان تاسیس این شرکت پرطرفدار را جشن خواهند گرفت.