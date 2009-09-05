یک شاعر افسرده به دست گل یخ به قتل رسید

فیض شریفی شاعر و پژوهشگر به خبرنگار مهر گفت: "قتل یک شاعر افسرده به دست گل یخ" جلد دوم کتاب "عشق در آستانه" (چند و چونی با نصرت رحمانی) است که در این کتاب به نقد خطی و زمانی کارهای رحمانی از منظر زبان، تصویرسازی، واژگان به کار رفته در آثارش، تفکر و محتوا، شکل شعرها و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری پرداخته‌ام.

وی که به تازگی نگارش این کتاب را به پایان رسانده ادامه داد: این کتاب در 200 صفحه آماده شده و برای چاپ آن با نشر چشمه صحبت کرده ام.

این شاعر بیان کرد: از پیش از انقلاب روی کتاب "عشق در آستانه" کار می‌کردم ولی به دلایلی در آن کار تعلل ایجاد شد تا اینکه سال 85 به پایان رسید و اردیبهشت 88 چاپ شد.موازی با آن کار و متمرکزتر از سال 85 روی "قتل یک شاعر..." کار کردم تا اینکه همین دیشب کار تمام شد و صحبتهایی هم با پسر نصرت رحمانی داشتم و با قطعی شدن هماهنگیهای چاپ کار تحویل ناشر خواهد شد.

وی که چندی پیش نگارش کتابی به نام "مصاحبه با اهل قلم" را به پایان رسانده است درباره آن اثر گفت: تصمیم گرفتم چند شعر از شاعرانی که در این کتاب با آنها گفتگوهایی آورده‌ام، اضافه کنم به همین دلیل چاپ آن کمی به تاخیر افتاد.

شریفی درباره کتاب اخیر توضیح داد: گفتگوهایی با شمس لنگرودی، شفیعی کدکنی، عبدالعلی دستغیب، مسعود خیام، پگاه احمدی، روجا چمنکار، بهاره رضایی و چندین شاعر و نویسنده دیگر در کنار نمونه شعر شاعرانی که با آنها گفتگو شده در این اثر جمع‌آوری شده که انتشارات "آینه جنوب" آن را چاپ خواهد کرد.

این پژوهشگر دلیل انتخاب نویسندگان و شاعران این مجموعه را ایجاد جریانی ادبی در سیر ادبیات معاصر توسط آنها عنوان کرد.

شریفی از چاپ کتاب دیگرش به نام "به احترام شاعر یک دقیقه سکوت را بشکنیم" اینگونه خبر داد: قرار شد نشر "ابتکار نو" این کتاب را به‌ طور کامل چاپ کند. در این کتاب تعدادی از اشعار چاپ نشده پس از انقلاب علی‌شاه مولوی همراه با نقدهایی از عبدالعلی دستغیب، حافظ موسوی و خودم جمع‌آوری شده است.

این نویسنده شیرازی در ادامه درباره کتاب دیگرش با نام "نقدی بر هزاره دوم آهوی کوهی" که نقدی است بر کتاب "هزار دوم..." محمدرضا شفیعی کدکنی توضیح داد: این کتاب هم آماده چاپ است و قبلا با یک ناشر شیرازی برای چاپ آن صحبت کرده بودم ولی از آنجاکه کدکنی یک شاعر تهرانی است و بیشتر در تهران شناخته شده است و آن ناشر برای توزیع کتاب در سطح گسترده با مشکل روبه رو بود در نتیجه تصمیم گرفتم با یک ناشر تهرانی کار کنم.

وی در پایان گفت: تا چند روز دیگر به تهران خواهم آمد تا برای چاپ این کتاب با نشر مروارید صحبت کنم.