  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۱۳

سامانه تعیین سهمیه، حمل و توزیع آرد افتتاح شد

سامانه تعیین سهمیه، حمل و توزیع آرد توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 تهیه و اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدرضا حیدری مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 با اعلام این مطلب گفت: این شرکت در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌ها و اطلاع‌رسانی در خصوص نحوه و چگونگی ارائه خدمات، با راه‌اندازی و به کارگیری این سامانه، تمام امور مربوط به میزان سهمیه آرد کلیه واحدهای خبازی استان، کارخانجات آرد و کل فرآیند صدور معرفی نامه حمل آرد، میزان آرد تحویلی کارخانجات آرد، میزان آرد حمل شده به انبارهای آرد شهرستانها و میزان آرد تحویلی به واحدهای خبازی و بسیاری از اطلاعات اساسی و مورد نیاز دیگر را در این سامانه متمرکز و به صورت شفاف در اختیار کاربران اجرایی و نهادهای ذیربط و نظارتی قرار داده است.

وی یادآور شد که تمامی دست‌اندرکاران امور آرد و نان استان از جمله تعزیرات آرد و نان استان و شهرستانها، پیمانکاران حمل و توزیع آرد و نمایندگی‌های آن در شهرستانها، نمایندگی‌های این شرکت و کارخانجات آرد استان از جمله مراکزی هستند که از خدمات این سامانه برخوردار خواهند شد.

کد مطلب 945972

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها