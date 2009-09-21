اکبرپور با تاخیر آمد و تمرین کرد/ واکسیناسیون آبی پوشان

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال استقلال که قرار بود از ساعت 17:30 امروز آغاز شود، 30 دقیقه زودتر شروع شد. به دلیل تغییر در زمان آغاز تمرینات امیر حسین صادقی، فرهاد مجیدی و سیاوش اکبرپور با کمی تاخیر به جمع بازیکنان ملحق شدند.

در حاشیه این تمرین اتفاقات جالب توجهی رقم خورد که گزیده‌ای از آن در زیر می آید:

* سیاوش اکبرپور که شایعاتی مبنی بر اختلاف نظرش با کادر فنی تیم فوتبال استقلال به گوش می رسید، عصر امروز در کنار دیگر بازیکنان آبی پوش حضور یافت و تمرین کرد.

* بازیکنان تیم استقلال تهران در پایان تمرین امروز واکسن آنفلوآنزای نوع A را تزریق کردند.

* حدود 50 نفر از هواداران تیم استقلال نظاره گر تمرین امروز این تیم بودند.

* پس از پایان تمرین امروز، آبی پوشان جشن تولد کوچکی برای کیانوش رحمتی و رینالدو در رختکن تیم برگزار کردند.

* با توجه به تغییر رسمی ساعت کشور، استقلالی‌ها فردا تمرین خود را از ساعت 16 برگزار خواهند کرد.

* بازیکنان تیم استقلال در ابتدای تمرین امروز حدود 10 دقیقه بدن‌های خود را با دویدن گرم کرده و سپس زیر نظر صمد مرفاوی و دستیار وی (سیامک رحیمی پور) در یک سوم میانی زمین شروع به کارهای تاکتیکی کردند. پس از کارهای تاکتیکی که حدود 25 دقیقه به طول انجامید بازیکنان در قالب دو تیم زرد و آبی به یک بازی دستگرمی پرداختند. تمرین آبی پوشان ساعت 18:55 به پایان رسید.

تیم فوتبال استقلال ساعت 15 روز چهارشنبه برای رویارویی با ابومسلم مشهد از طریق فرودگاه مهرآباد به این شهر پرواز خواهد کرد و ساعت 20:30 روز پنجشنبه به تهران باز می گردد.