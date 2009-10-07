یک میلیون و 200 هزار شماره تلفن همراه اول در گیلان فعال است

علی نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین با علام اینکه توسعه فناوری ارتباطات و مخابرات باعث کاهش هزینه های دولتها و ملتها شده است، افزود: توسعه مخابرات امروزه کلیه امور را آسان کرده و در همه بخشها موثر است و حل مشکلات سایر بخشها با استفاده از مخابرات انجام می شود.

وی کاهش تردد های درون شهری و کاهش هزینه های زندگی مردم را از ویژگیهای منحصر به فرد مخابرات دانست و اظهارداشت: تغییر در تکنولوژیهای مخابراتی به سرعت انجام می شود و شرکت مخابرات استان گیلان به خوبی توانسته است خود را با این تغییرات تطبیق دهد.

مدیرعامل مخابرات گیلان درادامه از ارائه خدمات تلفن ثابت از طریق اینترنت در استان خبرداد و افزود: به منظور رفاه حال مشترکان تلفن ثابت و صرفه جویی در زمان و هزینه های مترتب بر آن و تسریع در ارائه خدمات جهت استفاده بهتر از خدمات اینترنتی، می توانند با دریافت رمز عبور از دفاتر خدمات ارتباطی از این خدمات بهره مند شوند.

وی اظهارداشت: در حال حاضر شش سرویس از قبیل تغییر آدرس قبض تلفن، اخذ صورتحساب دوره کارکرد و ریز مکالمات، ثبت یا حذف نام مشترکان از اطلاعات 118، انسداد صفر دوم مربوط به ارتباط با خارج از کشور و همچنین ایجاد سرویسهای ویژه اعم از سیستم کنفرانس است.

نعمتی اعلام کرد: مشترکان می توانند پس از دریافت رمز عبور از دفاتر خدمات ارتباطی در سطح شهرهای استان و با مراجعه به آدرس وب سایت شرکت مخابرات گیلان ( WWW.TCG.IR ) از طریق لینک خدمات اینترنتی از این خدمات بهره مند شوند.

مدیرعامل مخابرات گیلان همچنین در ارتباط با نحوه اجراء و هزینه های آن نیزگفت: کلیه هزینه های این خد مات بر اساس تعرفه های مصوب شرکت مخابرات ایران در قبوض صادره برای مشترکان منظور خواهد شد.

وی ادامه داد: تمامی خدمات غیرحضوری تلفن همراه نیز قبلاً از طریق سایت مخابرات گیلان راه اندازی و قابل بهره برداری است.